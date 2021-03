Aulas no modelo híbrido na Rede Estadual são canceladas e ensino remoto volta a partir de amanhã

As aulas iam voltar de forma gradativa - (Foto: Edemir Rodrigues)

Por meio da live realizada na manhã de hoje (9) pela Secretaria de Estado de Saúde, o governador Reinaldo Azambuja confirmou o fim das aulas no modelo híbrido na Rede Estadual de Ensino.

“A nova variante da P1 é de extrema contaminação. Isso fez com que tomássemos a iniciativa de não voltar com as aulas presenciais. Existe uma recomendação da área de saúde e analisamos em conjunto, por isso é muito mais prudente continuar com as aulas de forma remota. As aulas funcionaram, estávamos todos programados de forma presencial, mas nesse momento por recomendação do Comitê de Saúde vamos paralisar as aulas que estão voltando gradativamente”, declara o governador.

O governador ressaltou que a partir de amanhã (10) as aulas vão continuar de forma remota. “As aulas serão realizadas remotamente a partir de amanhã. O retorno presencial só vai acontecer quando a ciência nos orientar e garantir que temos segurança. Existe um número enorme de contaminação no Estado”, afirma.

O governador Reinaldo Azambuja em live nesta manhã (9)

Azambuja acrescenta que as aulas remotas em especial no Estado deram certo no ano passado. “Mesmo com o sistema remoto, a educação do Estado nos deu a resposta de que tudo deu certo. Temos as plataformas digitais que vai dar um grande suporte para os alunos e professores neste momento”, lembra.

Sobre a lotação de leitos no Estado, o governador confirma que novos leitos serão disponibilizados para os hospitais a partir de semana que vem. “Novos leitos serão disponibilizados, mas nada disso vai adiantar se a população não fazer a sua parte. É importante todos ter uma consciência coletiva neste momento extremamente difícil”, ressalta.

Mato Grosso do Sul vai receber novas vacinas por meio do pacto feito com outros Estados. “Nós estamos acelerando a procura por vacinas. Eu já disse que a governadoria tem recursos disponíveis, mas hoje não existe um laboratório que vende diretamente aos Estados, pois tudo sendo encaminhado em conjunto ao Ministério da Saúde. A nossa missão é ampliar os públicos, chegando mais vacinas, mais pessoas vacinadas e automaticamente uma diminuição no número de casos confirmados”, diz.