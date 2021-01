Aulas da Rede Estadual de Ensino vão voltar no dia 1º de março de forma progressiva

Aulas na Rede Estadual - (Foto: Edemir Rodrigues)

A Secretaria Estadual de Educação definiu que as aulas da Rede Estadual de Ensino (REE) vão voltar no dia 1º de março. O retorno será de forma progressiva, evitando possíveis aglomerações, conforme disposto no Protocolo de Volta às Aulas, lançado no ano passado.

Ao todo, foram ofertadas 215 mil vagas para as 345 unidades escolares, bem como extensões e Centros de Educação Profissional e, conforme calendário publicado ainda em dezembro de 2020. Antes disso, o mês de fevereiro será voltado para orientações e formações dos profissionais da Rede.

No próximo dia 4, os profissionais vão passar pela Jornada Pedagógica. Durante o primeiro mês de atividades, antes do retorno dos estudantes, eles receberão orientações e participarão de formações 100% on-line por meio de diversas plataformas já utilizadas pela SED – tais como o canal da pasta no Youtube – durante o período de suspensão das atividades presenciais na Rede, entre março e dezembro de 2020.

Foram investidos até o momento, mais de R$ 3 milhões na compra de equipamentos de proteção individual para profissionais e estudantes, além de itens para higienização das 345 unidades escolares da REE.

Durante a última reunião com os coordenadores regionais de educação em 2020, a secretária de Estado de Educação, Cecilia Motta, destacou o trabalho para o retorno dos estudantes. “Os materiais escolares já foram adquiridos e cada aluno da Rede receberá três máscaras reutilizáveis [laváveis]. Estamos trabalhando com o retorno de forma híbrida e o ensino não presencial será possível por meio de ferramentas de parceiros, adotadas no decorrer deste ano pelas nossas escolas, como Google e Microsoft”, destacou.