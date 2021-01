Área técnica da Anvisa recomenda aprovar uso emergencial da vacina de Oxford

Slide mostra a recomendação da gerência da Anvisa para a aprovação do uso emergencial da vacina da Oxford; diretores ainda vão votar - (Foto: Reprodução / Anvisa)

A área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou neste domingo, 17, a aprovação do uso emergencial de 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a covid-19 que o governo federal ainda tenta importar da Índia.

Os cinco diretores da agência ainda vão votar se aprovam o uso da vacina. A área técnica recomendou ainda o monitoramento das "incertezas e reavaliação periódica" dos dados da vacina.

Um pouco antes, a área técnica da agência também tinha recomendado a aprovação do uso emergencial da Coronavac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac que será distribuída no Brasil pelo Instituto Butantan, também com as mesmas condicionantes.