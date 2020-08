Igreja Matriz - (Foto: Wikipédia)

Aquidauana que fica a 134,7 km da Capital , comemora hoje 128 anos, sem comemorações. A prefeitura decidiu não realizar comemorações, para evitar aglomerações e em respeito às famílias das vítimas do novo coronavírus.

A cidade já confirma mais de 1.043 casos de covid, com mais 104 novos casos nas últimas 24h e que já perdeu 29 moradores.



Pelas redes sociais, o Prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), parabenizou a cidade. "Neste 15 de agosto, em que nossa Aquidauana completa 128 anos, não estamos festejando, mas unimos nossas mãos e a nossa fé para pedir a Deus que abençoe nossa gente, livre-nos do mal e traga de volta a paz e a alegria aos nossos corações e à nossa cidade”, postou.

Aquidauana surgiu como um vilarejo do município de Miranda, formado por soldados que participaram da Guerra do Paraguai. Em 1892, às margens do rio que dá nome à cidade, que um grupo formado pelo major do Exército Teodoro Rondon e pelos coronéis João D'Almeida Castro, Augusto Mascarenhas, Estevão Alves Corrêa, Manuel Antônio Paes de Barros se fixou e junto com pecuaristas, fundou a cidade.