Após renovar parceria, EUA, Japão, Austrália e Índia farão cúpula de líderes

Os líderes de Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, que formam o grupo conhecido como "Quad", realizarão uma cúpula presencial no final deste ano. Em comunicado conjunto divulgado após reunião virtual, os quatro países informaram que o objetivo da conferência será intensificar a parceria no combate à crise provocada pelo coronavírus. Não foram divulgados detalhes sobre o encontro planejada, como data ou local.

Segundo a nota, os governos se comprometeram a "juntas forças" para acelerar o desenvolvimento e a distribuição de vacinas contra a covid-19, com apoio a organismos multilaterais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e seu programa Covax. Também reafirmaram compromisso com o Estado de Direito, à integração territorial e a liberdade de navegação.

"Cheio de potencial, o Quad olha para o futuro; busca manter a paz e a prosperidade e fortalecer a resiliência democrática, com base em valores universais", destaca o texto.

No campo geopolítico, o grupo marca firme contraponto ao avanço da influência chinesa. O comunicado diz que as quatro nações defendem a priorização da lei internacional na região do Mar do Sul da China, que é disputada por Pequim. Os países pedem ainda a desnuclearização da Coreia do Norte e a restauração da democracia no Myanmar.

O Quad foi criado em 2004 após o tsunami que devastou várias regiões do Oceano Índico.