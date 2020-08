Após 14 dias internado no CTI, bebê de um mês recebe alta em Campo Grande

No total o bebê ficou 14 dias internado na CTI do hospital - (Foto: Reprodução)

Um bebê de um mês e quatro dias recebeu alta do CTI do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul nesta manhã (5), após testar positivo para o coronavírus no último dia 24. Ela pode ter contraído o vírus de parentes e amigos da família dos pais.

A mãe relatou que o bebê teve contato domiciliar com parentes e amigos com sintomas gripais e teve febre alta e obstrução nasal, o que a levou a procurar o hospital. Ela deu entrada no dia 21 e chegou a ter insuficiência respiratória grave e precisou ser entubada. Segundo os médicos, a ventilação mecânica durou cinco dias, e mais três dias de ventilação não invasiva.

“A criança respondeu muito bem ao protocolo médico dado as infecções e inflamações ocasionadas em decorrência da Covid-19, mas nos primeiros dias nos deixou bem preocupados”, explica a pediatra e neonatologista, Tatiana dos Santos Russi.

O bebê de um mês venceu a Covid-19

No total o bebê ficou 14 dias internado na CTI do hospital. "A vontade da criança de sobreviver, em conjunto com os esforços da equipe multidisciplinar do CTI Pediátrico foram de suma importância para a recuperação", afirma.

Ao lado da mãe, a criança foi encaminhada para enfermaria pediátrica e vai manter o isolamento por mais sete dias. A mãe foi orientada a manter atualizada a carteirinha de vacinação da criança.