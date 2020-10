Apesar de uma média de 12,4 novas mortes ao dia, taxa de contágio da Covid-19 apresenta queda em MS

O uso de máscara é obrigatório em todo o MS - (Foto: Divulgação)

Os números de coronavírus em Mato Grosso do Sul estão apresentando uma queda no índice de contágio. A confirmação vem após os dados divulgados hoje (5) pela Secretaria Estadual de Saúde, que apresentou 270 novos casos de coronavírus no Estado.

Conforme o Secretário de Saúde do Estado, Geraldo Resende, houve a manutenção da taxa de contágio em 1 por mais de cinco dias, o que segundo ele representa uma desaceleração da doença. Com isso o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 71.993, com média móvel de 524 casos novos por dia.

Até o momento, 438 pessoas estão internadas, sendo duas de outros estados. Deste total, 226 estão em leitos clínicos e 214 em leitos de UTI. Mais de 66 mil pessoas foram curadas desde o início da pandemia.

No ranking estadual, Campo Grande ainda ocupa o primeiro lugar de casos confirmados, com 31.750 pessoas contaminadas; em segundo, Dourados (7.531 pessoas); em seguida, Corumbá (4.197 casos); em quarto, Três Lagoas (2.206) e em quinto, Sidrolândia (2.028 casos). Só hoje Campo Grande aparece com 171, Dourados com 27, Corumbá com 16 e Naviraí com 11 novos casos.

Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 71% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 72%, macrorregião de Três Lagoas 43% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 48% de ocupação.

Foram registrados ainda 14 novos óbitos, passando para 1.365 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, uma média móvel de 12,4 novas morte ao dia. O maior número de óbitos foi registrado na Capital, Campo Grande – foram 07 novos óbitos. Agua Clara, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Ivinhema, Paranaíba e Ponta Porã registraram um óbito cada.