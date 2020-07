Ao vivo: Pazuello faz balanço do combate a covid-19 no Brasil

Membros participam de entrevista online - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Neste momento, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e o secretário executivo Elcio Franco, participam de entrevista online sobre as ações para saúde indígena e divulga balanço de medicamentos, equipamentos e insumos entregues para auxiliar estados e municípios na pandemia da covid-19.

Anvisa proíbe venda sem receita de cloroquina e ivermectina

Regras que proíbem a venda sem receita em farmácias de medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina foram publicadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As orientações estão na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 405/2020, publicada ontem no Diário Oficial da União . De acordo com a agência, a lista poderá ser revista a qualquer momento para a inclusão de novos medicamentos, caso seja necessário.