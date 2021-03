Eduardo Pazuello - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, realiza hoje (15) uma reunião de balanço das ações do Ministério da Saúde no combate à pandemia de covid-19.

De acordo com o ministro, o governo federal já viabilizou a compra de vacinas de 10 fornecedores diferentes. Segundo os dados apresentados, o país contará com 562 milhões de doses em todo o ano de 2021. Confira no quadro abaixo: