Ministério da Saúde atualiza dados sobre covid-19 no Brasil

Neste momento, o secretário em Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo de Medeiros, o diretor do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, Eduardo Macário,e a coordenadora de Normatização e Vigilância de Laboratórios de Saúde Pública, Greice Madeleine do Carmo, participam de entrevista coletiva sobre dados epidemiológicos de covid-19 no Brasil.

No boletim divulgado ontem (28) pelo Ministério da Saúde, mostra que 2,48 milhões de brasileiros foram contaminados pela covid-19 desde o início da pandemia, 1.721.560 se recuperaram. Mais de 88 mil pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus.

Covid-19: visitas em presídios federais são suspensas por mais 30 dias

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) prorrogou por mais 30 dias a suspensão de visitas, atendimentos de advogados, atividades educacionais e de trabalho, assistências religiosas e escoltas realizadas nas penitenciárias federais, como forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus. A medida vem sendo prorrogada desde março.

Como exceção, ficam permitidos somente o atendimento de advogados em decorrência de necessidades urgentes ou que envolvam prazos processuais não suspensos, e as escoltas de requisições judiciais.