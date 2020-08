Ampliação de leitos críticos de UTI covid-19 em Campo Grande é pauta de reunião - (Foto: Reuters/Direitos Reservados)

Diante o cenário pandêmico a possibilidade de se ampliar leitos críticos de UTI para tratamentos da Covid-19 em Campo Grande, foi foco de reunião na sexta-feira (14), entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Campo Grande e os representantes dos hospitais das redes pública e privada de saúde.

Durante a reunião o Secretário Municipal de Saúde José Mauro Filho, expôs a situação da saúde pública em relação à covid-19 na Capital. Segundo o Secretário, na quinta-feira (13), foi registrado um saldo de 14.600 casos positivos, 660 registrados em 24 horas, e 212 mortes causadas pela covid-19.

As ações tomadas diante a pandemia foram apontadas pela Promotora de Justiça e Coordenadora do GAEDS, Filomena Aparecida Depólito Fluminhan, que agradeceu aos hospitais públicos e privados pelo empenho, inovação e superação das deficiências nesses cinco meses da covid-19 na Capital. Reconheceu ao Município pela adoção de medidas restritivas, que possibilitaram a organização da rede de saúde pública que saiu de 116 leitos críticos de UTI para os atuais 312. “Este alcance somente foi possível graças à união de esforços de todos, dos hospitais presentes e dos gestores do Município e do Estado”.

Na ocasião, os representantes expuseram a situação atual das suas respectivas unidades de saúde em relação à possibilidade de ampliação de leitos críticos de UTI covid-19. Cada representante informou a disponibilidade de estrutura física, equipamentos, insumos, medicamentos e principalmente de recursos humanos.

O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, finalizou a reunião agradecendo todos os profissionais da saúde, a Prefeitura Municipal e os membros do MPMS. “Neste momento crítico precisamos, mais do que nunca, nos unir e agir para o bem da coletividade e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul está trabalhando em prol do cidadão para garantir o seu acesso à saúde, um dos direitos fundamentais previstos na Constituição”.