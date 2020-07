Ala da CTI no HU é ativada para atendimento a pacientes da covid-19

Foi inaugurada a CTI II ALA COVID Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HU), da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Humap-UFMS/Ebseh), com 10 leitos de UTI - (Foto: Chico Ribeiro)

Foi inaugurada a CTI II ALA COVID Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HU), da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Humap-UFMS/Ebseh), com 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados para o tratamento dos pacientes com coronavírus. A iniciativa irá desafogar a atual demanda do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, unidade hospitalar de referência da doença. Com essa nova ampliação, a Capital passa a ter aproximadamente 270 leitos de UTI’s.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, falou da iniciativa que contou, inclusive, com apoio de municípios do interior na disponibilização de monitores multiparamétricos. “No Hospital Regional de MS, possuímos hoje 97 leitos instalados e 14 para ampliação. Mas a demanda é tanta que estamos expandindo para outras unidades hospitalares, como os 10 leitos de UTI da Santa Casa, os 5 leitos do Hospital do Pênfigo, sem contar os 10 clínicos e esses 10 do Hospital Universitário. Das 11 microrregiões, 10 já tem UTI’s e isso é o verdadeiro legado que o coronavírus deixará e não o de morte”.

O secretário municipal de saúde, José Mauro Pinto de Castro Filho, falou da importância da ampliação da disponibilidade de leitos na Capital. ” O nosso compromisso é ampliar os leitos à medida que for necessário. As CTIs são necessárias porque atingem casos de difíceis manejos, que precisam de equipe multidisciplinar”.

O superintendente do Humap-UFMS/Ebseh, Cláudio César da Silva, falou sobre a importância de apoiar o município diante do atual cenário. “Quando perdemos um ente querido que está recebendo toda a atenção, sentimos uma dor terrível, mas nos conformamos porque houve assistência, tudo foi oferecido para salvar e curar a pessoa. Quando essa pessoa que não tem essa chance, além da tristeza, é muito difícil aceitar. Esses 10 leitos podem parecer uma gota no oceano mas significa muito", afirmou.

Também participaram do evento o presidente da Santa Casa, Heber Xavier, e a diretora-presidente do HRMS, Rosana Leite.