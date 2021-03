Confira os serviços que podem funcionar aos fins de semana, após as 16h

Centro de Campo Grande - (Foto: Arquivo)

O novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado na última quarta-feira (10), determinou o novo horário do toque de recolher a partir deste domingo (14) por 14 dias. Além do novo horário, novas medidas restritivas serão implantadas com foco nos finais de semana.

No artigo 2º do decreto, ficou instituído que aos sábados e domingos, as atividades e serviços que não sejam classificados essenciais, poderão manter-se em funcionamento e abertos ao público no período das 5 às 16 horas.

Comércios, bares, restaurantes, conveniências, shoppings e qualquer outra atividade não essencial, vão poder funcionar das 5h às 16h, tanto aos sábados quanto aos domingos, enquanto vigorar o decreto. Após esse horário, vão poder funcionar somente 63 setores considerados essenciais, mas como limite até às 20h.

O colapso da saúde, com 106% de ocupação de leitos de UTI na macrorregião de Campo Grande e superlotação no interior do Estado, levou o governador Reinaldo Azambuja a decretar duras medidas para tentar conter o pior momento da pandemia de Covid-19 em MS, com mais de 3,5 mil mortes e média diária de quase mil contaminações.

Segundo ele, um lockdown que estaria no radar do COE-MS (Centro de Operações de Emergências) foi descartado para atender reivindicações de diversos setores da cadeia produtiva de Mato Grosso do Sul e dar segurança aos empresários neste momento crítico.

Atividades consideradas essenciais: