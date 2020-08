Agosto já é o mês mais devastador da Covid-19 em MS

A secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone - (Foto: Divulgação)

Na somatória dos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), neste mês, foram 328 mortes contra as 320 para todo o mês anterior. Com apenas 22 dias no mês de agosto, Mato Grosso do Sul superou os números de infecções e óbitos de todo o mês de julho.

Com 130 óbitos em Campo Grande no mês passado, até as 19h de sábado, 22, a Capital chegou à marca de 143 mortes por covid-19. Nas últimas 24h, o estado registrou 16 mortes, metade delas eram de residentes de Campo Grande.

Duas mortes em Corumbá. Aquidauana, Dourados, Naviraí, Inocência, Chapadão do Sul e Cassilândia computaram um óbito cada.

A Capital registra 43% de casos confirmados de Covid-19 desde março quando foi instaurado o estado de emergência. Foram 18.379 casos dos 42.498 já testados no MS. De ontem para hoje, foram 610 novos contágios no estado. Campo Grande colabora com 259, Coxim 99, Aquidauana 31, Dourados 29 e Rio Brilhante e Naviraí com 21 cada.

Segundo o boletim da SES, nas últimas 5 semanas epidemiológicas, o estado teve cerca de 5 mil casos novos em cada uma delas.

Esse dado colabora também para a média móvel de 809 casos diários em Mato Grosso do Sul e as 13 mortes em agosto. O mês já se mostra o mais devastador desde o começo da pandemia.

Ao menos a boa notícia é que os leitos de Unidade de Terapia Intensiva tiveram um certo alívio. Agora com lotação em 71% na Macrorregião de Campo Grande, a preocupação diminui um pouco.

Segundo Correio do Estado a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, reforça as medidas de prevenção para que a doença não se propague ainda mais. “Lave as mãos, fique em casa com as pessoas que moram com você e não aglomere”, recomenda.