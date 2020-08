Advogado e ex-Ouvidor Geral de Campo Grande morre por complicações da Covid-19

O advogado e professor Eduardo Haddad Filho - (Foto: Divulgação)

O advogado, professor e ex-Ouvidor Geral do Município de Campo Grande, na gestão de Gilmar Olarte, Eduardo Haddad Filho faleceu hoje (13). Eduardo tinha sido diagnosticado com Covid-19 e estava internado em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) onde ficou entubado por cinco dias, conforme apurado, mas acabou não resistindo as complicações.

Há dez dias, seu irmão, médico Silvio Haddad, morreu vítima de um câncer. O enterro de Eduardo Haddad será às 15h no cemitério Jardim das Palmeiras em Campo Grande.