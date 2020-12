Advogado Alexander Pinheiro de Melo e Silva morre de Covid-19 aos 48 anos

O advogado Alexander Pinheiro de Melo e Silva, 48 anos, morreu neste domingo (27), vítima do novo coronavírus (Covid-19), em Campo Grande. - (Foto: Divulgação)

O advogado Alexander Pinheiro de Melo e Silva morreu neste domingo (27/12), aos 48 anos, vítima de complicações causadas pelo novo coronavírus.

O velório será às 14h39 na Capela do Cemitério Jardim das Palmeiras, na Av. Tamandaré, 6934 – Seminário.

Nas redes sociais, amigos lamentam a perda com palavras de carinho e conforto aos familiares. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), lamentou a morte. Alexander era natural do Rio de Janeiro e recebeu a carteira da OAB/MS em outubro de 2019. “A OAB/MS externa condolências e se solidariza com os familiares e amigos neste momento de luto”, diz o registro de condolências emitido pela entidade. Confira na íntegra

Nota de Falecimento

