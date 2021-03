Acordo garante mais 25 leitos de UTI para o tratamento da covid-19 em Campo Grande - Foto: Reprodução

Acordo da Ação Civil Pública, proposta feita pela Promotora de Justiça titular da 32ª Promotoria de Justiça da Saúde Pública e Coordenadora Adjunta do Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde (GAEDS), Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, prevê a necessidade de aumento de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Sistema Único de Saúde (SUS) para evitar o colapso no sistema de saúde pública.

Com o acordo, o Município de Campo Grande deverá receber 25 leitos de UTI para o tratamento da covid-19. Sendo cinco leitos implantados na Santa Casa, dez leitos no Hospital do Pênfigo e os outros dez no Hospital El Kadri.

A audiência de conciliação ocorreu por videoconferência. Participaram também da audiência o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o Secretário Municipal de Saúde, José Mauro Pinto de Castro Filho, a Superintendente de Relações Institucionais de Saúde da Sesau, Eliana Dalla Nora Franco e o Assessor-Geral da Diretoria de Atenção à Saúde da Ses, Antônio Lastória.