Abstenção de candidatos que não fizeram o Enem em MS foi maior que média nacional

Alunos fizeram o Enem Digital - (Foto: Álvaro Henrique)

Realizado pela primeira vez nos últimos dois domingos, o Enem Digital teve uma alta taxa de abstenção em Mato Grosso do Sul. Conforme os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 75,2% deixaram de fazer a prova no Estado.

Em dois dias de prova foram 1.924 inscritos, com 478 presentes (24,8%). Ao todo faltaram 1.446 candidatos.

O número de candidato faltosos em MS foi maior que a média nacional, que chegou a 71,3%. Mato Grosso do Sul registrou o 3º maior índice de abstenção do país, ficando atrás apenas de São Paulo (76,0%) e de Tocantins (77,2%).

Os dados do Enem Digital reflete também nas provas presenciais. No primeiro dia , 35.328 compareceram, enquanto os outros 47.310 se ausentaram. Uma média de 57,2%. Já no segundo dia Mato Grosso do Sul foi o terceiro Estado do País que registrou o maior número de abstenção. Pelo menos 61% não compareceram para realizar a prova. Em números brutos, MS registrou 82.638 inscritos e apenas 32.214 fizeram a prova.