Secretaria de Saúde de MS assina convênio para testes de segunda vacina contra Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde assinou nesta quinta-feira (15) termo de cooperação técnica para a realização dos testes de vacina Coronavac contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que é importante a inclusão de Mato Grosso do Sul nos testes de vacinas contra o coronavírus. “Mato Grosso do Sul, junto de outras unidades da federação está contribuindo nesse esforço para que se encontre uma vacina o mais rápido possível para a população”, disse.

O termo de cooperação foi assinado pelo secretário Geraldo Resende e pelos pesquisadores Rivaldo Venâncio e Ana Lúcia Lyrio, que conduzem o estudo da Coronavac, parceria do Instituto Butantã e o laboratório Sinovac.

A vacina Coronavac será testada em um grupo de mil voluntários, todos profissionais de saúde. Para poder se candidatar, o voluntário precisa ter entre 18 anos e 59 anos, não ter comorbidade e trabalhar onde tenha a circulação do coronavírus. Os profissionais de saúde interessados em serem voluntários podem se candidatar acessando a página do Instituto Butantã

Este é o segundo termo de cooperação firmado para estudos de testes de vacinas contra Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Em 07 de outubro foi assinado termo de cooperação para a realização de testes para estudo da vacina Janssen-Cilag. Estes testes também são conduzidos pelos pesquisadores Rivaldo Venâncio e Ana Lúcia Lyrio e serão aplicados em 2 mil voluntário entre 18 anos e 59 anos.

A Secretaria de Estado de Saúde irá fornecer estrutura física adequada para o bom funcionamento dos testes, como a Escola Técnica do SUS (ETSUS) e do Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen).

A responsabilidade pela execução do estudo cabe aos pesquisadores, não havendo nenhum tipo de vinculo entre os voluntários da pesquisa e a SES. Não haverá repasse de recursos financeiros entre a SES e os realizadores da pesquisa.