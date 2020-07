Vendas de veículos seminovos e usados cai 9% durante momento de pandemia

Apesar da queda de vendas no semestre, o valor médio por veículo transacionado apresentou um leve crescimento, saltando de R$ 28,3 mil para R$ 29,4 mil - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A venda de veículos seminovos e usados registrou uma queda de 9% nas transações entre concessionárias e lojistas multimarcas no primeiro semestre deste ano no País. Segundo levantamento na plataforma de comercialização da Auto Avaliar, o mercado movimentou R$ 1,88 bi no período, ante os R$ 2 bi registrados em 2019.



De acordo com o levantamento, as vendas realizadas entre 3,5 mil concessionárias e cerca de 30 mil lojistas multimarcas no Brasil, somente no mês de junho, o volume de movimentação na plataforma foi de R$ 309 milhões, uma queda de 17% no volume de transações realizada no mês anterior, com R$ 374 milhões em negócios.



Apesar da queda de vendas no semestre, o valor médio por veículo transacionado apresentou um leve crescimento, saltando de R$ 28,3 mil para R$ 29,4 mil. Pelo levantamento, o mês de maio traz o melhor índice de negócios no semestre, com um crescimento médio de 10% nas vendas nas primeiras três semanas do período comparado com a média semanal de abril.



Outro dado apurado pela Auto Avaliar é o interesse dos consumidores brasileiros em trocar de carro, que chegou a dobrar entre abril e maio. De acordo com o estudo, os proprietários submeteram para avaliação das concessionárias mais de 97 mil veículos ofertados na troca por outro modelo no mês de maio, um crescimento de 102% em relação a abril, com 48 mil avaliações realizadas.