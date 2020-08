Venda de veículos usados registra aumento no mês de julho

O acumulado verificado neste ano ainda é negativo em 30,5%, mas com uma tendência positiva de melhora que vem se mantendo desde a 5ª semana de abril, sucessivamente - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A venda de veículos usados teve alta no mês passado. Segundo os dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), houve uma aumento de 52,1%, quando comparado ao mês de junho. Em comparação com julho de 2019, os números de 2020 ficaram 14,3% menores.

O acumulado verificado neste ano ainda é negativo em 30,5%, mas com uma tendência positiva de melhora que vem se mantendo desde a 5ª semana de abril, sucessivamente. Em julho foram comercializados 1.143.726 veículos, alcançando a marca de 5.684.145 no acumulado do ano.

"A persistir esse movimento positivo da retomada de negócios, teremos alcançado o patamar normal verificado antes da pandemia, ainda no mês de agosto. Estamos atentos à movimentação da economia com a flexibilização da quarentena e a retomada gradual das atividades normais do mercado", afirma o presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos.