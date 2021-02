Toyota lança linha Corolla 2022 com versão básica superando os R$ 120.000

O sedã médio da japonesa, que antes partia dos R$ 114.590 e chegava até aos R$ 154.390, agora custa no mínimo R$ 120.790, com sua versão de topo beirando os R$ 160.000. - (Foto: Divulgação)

A Toyota anunciou nesta terça-feira (2) o lançamento do Corolla 2022. Embora fevereiro ainda esteja no começo, assim como o ano de 2021, a marca japonesa já virou o calendário da linha do sedã médio mais vendido do Brasil.

Toyota Corolla 2022

Mesmo já estando no ano que vem, o visual do três volumes segue o mesmo de 2019, que foi quando a geração atual estreou. As mudanças do Corolla 2022 ficaram restritas aos equipamentos das versões. A marca alterou o design da central multimídia em todas as versões, que agora deixa de exibir a proteção plástica traseira, deixando o visual do painel mais limpo. Abaixo, confira as principais alterações no conteúdo das configurações do sedã.

Mudanças de equipamentos

Versões XEi e Altis Hybrid: Maçanetas internas passam a ter acabamento na cor prata.

Versão ALTIS 2.0L Premium: Tela TFT com aumento de tamanho de 4,2 polegadas para 7 polegadas, como disponível atualmente nas versões híbridas, e inclusão de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro.

Versão Altis Premium Hybrid: inclusão de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro.

Novos preços do Toyota Corolla:

O Corolla 2022 está disponível nas cores Cinza Celestial, Prata Supernova, Vermelho Granada, Preto Eclipse, Branco Polare e nas novas opções Branco Lunar e Cinza Granito.