Totens de serviços do Detran-MS prometem agilizar atendimento

Além de facilitar a vida dos clientes, os totens também ajudam a evitar aglomerações - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

A partir desta quarta-feira, dia 21, nove totens de auto-atendimento do Detran/MS estarão à disposição dos sul-mato-grossenses. Instalados em pontos estratégicos, os equipamentos vão agilizar o atendimento e evitar a espera para a quitação de obrigações junto ao órgão.

Com um sistema fácil e intuitivo, o cliente poderá, de posse das guias impressas no site ou emitidas no balcão, efetivar pagamentos com cartão de débito de todas as bandeiras. A gerente regional do Detran-MS, Laiza Machado, explica que o pagamento é feito com o código de barras, da mesma forma que acontece atualmente nos caixas automáticos.

Os novos equipamentos estarão disponíveis na sede do Detran/MS, na saída para Rochedo, no Shopping Campo Grande, na agência do Pátio Central, além de três cidades do interior: Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

Além de facilitar a vida dos clientes, os totens também ajudam a evitar aglomerações, que é uma das principais recomendações das autoridades em saúde do mundo para conter a disseminação da coronavírus.