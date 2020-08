Serviços digitais do Detran avançam e número de licenciamentos pagos cresce 13% no MS

Após o avanço dos serviços digitais, para emitir, pagar e imprimir o licenciamento não é mais preciso se deslocar a uma agência. - (Foto: Saul Schramm)

Em Mato Grosso do Sul, está cada vez mais prático e seguro emitir o licenciamento anual de veículos. Isso tem refletido no número de adimplentes, ou seja, dos licenciamentos anuais quitados. Enquanto de janeiro a agosto de 2019, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) contou com 583.367 licenciamentos quitados, no mesmo período deste ano, esse número aumentou para 663.245, um número 13% maior que no ano passado.

Após o avanço dos serviços digitais, para emitir, pagar e imprimir o licenciamento não é mais preciso se deslocar a uma agência. Todo o processo pode ser realizado pela internet. Dos 329.435 veículos cadastrados no Estado com placa final 7 e 8, mais de duzentos mil tem próxima segunda-feira (31) para estar com o documento em dia.

O diretor de Veículos, Arioldo Centurião Júnior, explica que o órgão tem disponibilizado muitas facilidades para que o cliente possa resolver de casa os serviços relacionados ao Departamento. “Por conta da pandemia da Covid-19, é mais seguro e eficiente realizar os serviços em formato digital. Essa é somente uma das facilidades que o Detran tem oferecido aos clientes”, finaliza.

Além do licenciamento, por meio do Novo Portal de Serviços – Meu Detran, é possível realizar a comunicação de venda de veículos, renovação de habilitação, entre outros serviços. Acesse www.meudetran.ms.gov.br.