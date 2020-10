Santa Rita do Pardo registra alta em seus números de infrações

É preciso destacar que, quando se trata de algumas infrações gravíssimas, estão em vigor os chamados - ( Foto: Edemir Rodrigues)

De acordo com última atualização do painel de infrações do Detran-MS, até este domingo (4), o município de Santa Rita do Pardo registrou alta em seus números de infrações.

Em todo o Estado do ano de 2015 as infrações totalizavam 565.549 levando a queda em 2020 marcando 188.229. Porém de acordo com levantamento de dados, mesmo com essa queda cidade do interior registrou um aumento de infrações.

Santa Rita do Pardo localizada à 244km da Capital, registrava em 2015, 623 infrações, saltando para 1.731 em 2020, destas as gravíssimas são as que totalizam 27,45% do total de multas.

Tabela de infrações da Cidade de Santa Rita do Pardo

Das infrações

As infrações de trânsito são classificadas em quatro tipos, sendo eles: infrações leves, infrações médias, infrações graves e infrações gravíssimas. Os valores das multas dependem, portanto, do tipo de infração cometida.

Em 2016, o Código de Trânsito Brasileiro passou por importantes modificações e uma delas foi, justamente, a alteração nos valores de multas pela Lei 13.281, que atualizou o Artigo 258 do CTB. Com isso, esses valores passaram a ser os seguintes:

Tabela de valores

É preciso destacar que, quando se trata de algumas infrações gravíssimas, estão em vigor os chamados “ fatores multiplicadores”. Como o nome já diz, eles multiplicam os valores das multas.