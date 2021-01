Renave: Registro Nacional de Veículos em Estoque é lançado em Mato Grosso do Sul

Registro Nacional de Veículos em Estoque é lançado em Mato Grosso do Sul - ( Foto: Divulgação )

“A partir de agora mudamos completamente a forma de comercialização de veículos usados em Mato Grosso do Sul com muito mais segurança e comodidade para os clientes”. Dessa forma o diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade, oficializou o lançamento do Renave (Registro Nacional de Veículos em Estoque) na manhã desta quarta-feira (20).

Rudel ressaltou que o Detran-MS é o primeiro do País a efetivar a implementação do sistema, que vai garantir maior segurança e economia aos proprietários de veículos que desejam disponibilizar seus bens para venda em garagens e concessionárias.

“Aquele sistema antigo em que você ia na concessionária ou no garagista para comprar um carro novo e deixava o seu, mas não transferia, muitas vezes assinava uma procuração ou um recibo em branco, isso vai acabar. O sistema vai trazer uma segurança maior porque naquele momento em que você está vendendo o seu carro usado, ele será automaticamente baixado do seu nome e entrará para o estoque da empresa, representando ainda uma redução de custo enorme”, explicou o diretor.

A economia se dá por conta de uma Lei Estadual aprovada em novembro deste ano que reduz o valor da taxa de transferência para revendas em 90%.

“A implementação por parte do Governo do Estado, do MS Digital, foi fundamental neste ano de pandemia. Foi nesse momento em que nós vivemos um avanço muito grande no Detran em aplicativos e facilidade de cidadão”, concluiu.

Na ocasião, o vice-presidente da Fenabrave MS (Federação Nacional das Distribuidoras de Veículos Automotores – Mato Grosso do Sul), Cristiano Gionco, afirmou que o lançamento é bastante significativo para o Estado uma vez que representa economia para todos e segurança nas transações. “Agilidade, transparência, segurança. Hoje em dia, transacionar um carro usado acontece com uma transferência imediata. A pessoa sai da loja com tudo certo”, afirmou.

Para o secretário adjunto de Governo e Gestão e Estratégica, Flavio Cesar Mendes, esse foi um dia histórico. “Mais um marco para o Mato Grosso do Sul e nós testemunhamos esse momento de transformação. Uma das diretrizes do governo sempre foi a modernização e todos os esforços estão sendo concentrados nesse sentido, para que através do MS Digital possamos estreitar cada vez mais a relação do Governo do Estado com as pessoas, desburocratizando e prestando um serviço mais eficiente. O Denatran conceitua o Detran de Mato Grosso do Sul como um dos estados mais preparados para ser o pioneiro desse sistema e isso nos orgulha muito e mostra que estamos no caminho certo”, finalizou.