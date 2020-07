Registros de Comunicação de Venda de veículos têm aumento de 122% em Mato Grosso do Sul

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, essa é uma das mais importantes ferramentas lançadas recentemente para a comodidade e segurança do cliente - (Foto: Edemir Rodrigues)

Em sete meses, o número de registros de Comunicação de Venda de veículos pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) aumentou mais que o dobro com relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto o ano de 2019 registrou 7.618 comunicados apenas entre os meses de janeiro e julho, neste ano o número já apresenta um aumento de 122%, um saldo positivo e que evidencia uma mudança de comportamento do consumidor na hora de vender um veículo usado.

A chamada Comunicação de Venda está prevista no artigo 134 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e é uma obrigatoriedade de quem vende o veículo e uma forma do vendedor de evitar que possa ser responsabilizado por atos realizados com o veículo, como multas e outras infrações de trânsito ou até criminais.

Pensando nisso e no momento de pandemia pelo qual estamos passando, o Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), lançou em seu novo portal de serviços no mês de julho, um jeito ainda mais prático de realizar a Comunicação de Venda.

Acessando o site do Detran-MS, o condutor pode seguir até a aba Portal de Serviços – Veículos – Comunicação de Venda. De maneira rápida e gratuita, o comunicado pode ser efetivado. O passo a passo para realizar esse serviço está disponível no mesmo link.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, essa é uma das mais importantes ferramentas lançadas recentemente para a comodidade e segurança do cliente em Mato Grosso do Sul. “Dessa forma, podemos garantir que o vendedor do veículo possa se resguardar de eventuais problemas. E essa é nossa missão, facilitar a vida dos clientes, principalmente por esse momento pelo qual estamos passando em que devemos evitar aglomerações e saídas desnecessárias”, afirmou Rudel.