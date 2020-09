Ram atinge 10 mil emplacamentos no Brasil

Nova Ram 2500 Laramie Night Edition - (Foto: Divulgação/RAM)

Após o fechamento de agosto, a Ram chegou a 10.245 emplacamentos no mercado brasileiro desde que a marca começou sua história no país, em 2005, de acordo com dados da Fenabrave. De janeiro até aqui, foram registradas 947 unidades da Nova Ram 2500, número já 45,3% superior ao obtido nos 12 meses de 2019. O que permite prever que 2020 seja um ano recorde para a Ram, mesmo com todas as dificuldades, a exemplo dos efeitos da pandemia e da alta do dólar.

“Nossa estimativa é de pelo menos 1.500 emplacamentos, superando nosso melhor resultado, que foi de 1.343 vendas em 2012”, afirma Breno Kamei, diretor da Ram para a América Latina. Além do ano citado pelo executivo, quando a Ram foi lançada no Brasil como marca separada da Dodge, a casa de 1.000 unidades anuais foi atingida apenas em 2007 (1.013) e 2008 (1.190).

Os bons resultados de 2020 mostram o quanto a Nova Ram 2500 foi bem aceita, com seu conjunto de força, imponência, luxo e tecnologia sem comparação no mercado de picapes do país. Outro fator de sucesso neste ano é a aceleração do agronegócio, de onde sai a maior parte da clientela do veículo.

“Chegar a 10 mil unidades ao longo desses 15 anos é um patamar importante pois a Ram ainda é uma marca de nicho por aqui, sendo a única a oferecer uma picape full size”, diz Kamei. E se o presente é positivo, o que está por vir é ainda melhor. “A história brasileira da marca Ram está prestes a ser enriquecida por capítulos muito importantes.”

Trajetória

2005 – Ainda como parte da linha Dodge, a Ram 2500 é lançada no Brasil na versão SLT. Motor Cummins turbo diesel de seis cilindros em linha tem 5,9 litros, 330 cv e 81 kgfm e câmbio automático de quatro marchas. Picape chegou a ser oferecida com cabine simples.

2012 – Chega uma nova geração da 2500, marcando a nova fase da Ram como marca independente da Dodge (desde 2009 nos EUA). Apenas com cabine dupla, em configuração mais espaçosa que antes, passa a ser importada na sofisticada versão Laramie. Mecânica é toda nova, com motor de 6,7 litros, 310 cv e 84 kgfm e transmissão de seis velocidades.

2015 – A Ram 2500 Laramie recebe várias atualizações, como o sistema Uconnect com tela de 8,4 polegadas e os compartimentos RamBox, nas laterais da caçamba. Potência sobe para 330 cv e o torque, para 104 kgfm. Capacidade de reboque é elevada a 7.750 kg.

2019 – No final do ano, a Nova Ram 2500 traz inovações como a nova central multimídia de 12”, som com cancelamento de ruídos externos e mais segurança com monitoramento de pontos cegos e alerta de tráfego traseiro cruzado. Reformulado, propulsor passa a desenvolver 365 cv e 110,7 kgfm.

2020 – É lançada a Ram 2500 Laramie Night Edition, a primeira série especial da marca no Brasil. Configuração tem design diferenciado, com acabamento escuro substituindo os cromados.