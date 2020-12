Ram 1500 é lançada no Brasil com V8 a gasolina por R$ 420 mil

Os 400 cv e 56,7 kgfm do lendário motor 5,7 V8 HEMI fazem dela a primeira premium muscle truck do Brasil, acelerando de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos

Itens de carro de luxo como som Harman Kardon, bancos e volante aquecidos, uma central multimídia que mais parece um tablet e teto solar panorâmico. Tudo isso impulsionado por um motor 5.7 V8 Hemi a gasolina.

Eis a receita da nova RAM 1500, que chega ao Brasil por R$ 419.990 mil para conquistar os habitantes da cidade que tem pé no mato e buscam esportividade acima de tudo.

A irmã maior, a RAM 2500, com motor turbo diesel Cummins de 6,7 litros de 365 cv e 110,6 kgfm de torque, que custa 362 mil, R$ 58 mil a menos que a 1500, será sua maior a talvez única rival no mercado nacional. A marca deverá ainda abocanhar alguns compradores de SUVs de luxo, principalmente os alemães.

Segundo o diretor de comunicação do Grupo FCA no Brasil, Fernão Silveira, a proposta da picape é bastante definida. “Com o que a RAM 1500 entrega em desempenho, tecnologia, luxo, espaço e desempenho, sua proposta é ser um veículo para uso predominantemente metropolitano. Buscamos aqueles clientes que querem uma tocada mais forte sem perder o visual robusto e as qualidades off-road de uma picape com tração 4x4”, comenta Fernão, que descarta, pelo menos por enquanto, a chegada de uma versão com motor a diesel.



A picape Ram 1500, na versão Rebel, foi apresentada oficialmente nesta quinta-feira (10) no Brasil

O modelo que desembarca por aqui é a Rebel, produzida nos EUA, na fábrica de Sterling Heights, em Michigan. Com poucos cromados, a picape tem visual esportivo e até meio rebelde, fazendo jus ao nome. Com quase seis metros de comprimento, dois de largura, dois de altura e 2.610 quilos de peso, impõe respeito e é daquelas que você certamente não gostará de ver no retrovisor do seu carro pedindo passagem.

A atual geração da RAM 1500 é também uma colecionadora de troféus. Já levou nada menos que 41 prêmios da imprensa e órgãos especializados na América do Norte desde sua apresentação, em janeiro de 2018. Uma das honrarias deste ano foi a de Carro de Luxo de 2020 pelo site Cars.com, conquista inédita para uma picape, ficando à frente de sedãs e SUVs de marcas americanas, europeias e asiáticas. Em 2019, a 1500 foi eleita o Utilitário Norte Americano do Ano e, no ano anterior, venceu o mesmo título na escolha da revista Motor Trend. Ainda em 2018, ela levou o prêmio de Truck of Texas, o estado dos EUA com a maior proporção de picapes na frota.

Entre os mimos oferecidos ao motorista e ocupantes, estão o sistema de áudio premium Harman Kardon de 900 watts de potência, com 19 alto-falantes, um subwoofer e sistema ativo de cancelamento de ruídos, central multimídia colocada verticalmente no painel - a tela é a maior da categoria, com 12 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, podendo ser dividida para mostrar ao mesmo tempo duas das muitas funções disponíveis.

Na segurança são mais de 100 itens a bordo, com destaque para o head-up display, que projeta informações como velocidade, chamadas recebidas e coordenadas da rota no para-brisa à escolha do motorista, mantendo-o com os olhos no caminho por mais tempo, retrovisor interno digital com uma tela de LCD que, ao ser acionada, apresenta a imagem em tempo real de uma câmera voltada para trás e o assistente de frenagem automática com detecção de pedestres.



A RAM 1500 tinha sido prometida para o mercado brasileiro no início de 2020, mas sua estreia acabou sendo postergada em função da pandemia.

Alguns itens fazem parte do único pacote de opcionais Level II, disponível para o modelo e que ainda não tiveram o preço divulgado. Faz parte dele também a inovadora tampa da caçamba multifuncional.

A lista de itens tecnológicos é longa e inclui ainda: conjuntos óticos dianteiro (faróis principais e de neblina) e traseiro (lanternas) de LED, carregamento de smartphone por indução, freio de estacionamento elétrico (também inédito em picapes no país), câmera 360°, comandos do ar-condicionado digital dualzone, sensores de chuva e crepuscular, chave presencial com partida remota, tela colorida e configurável de TFT de 7” no quadro de instrumentos, somente para citar alguns deles.

Há muitos porta-objetos no interior da picape, alguns com capacidade de levar volumes consideráveis. Somando a capacidade de todos os compartimentos de armazenamento na cabine, chega-se ao total de 151 litros de volume, isso sem contar com o RamBox, compartimentos na lateral da caçamba com capacidade de abrigar até 103,4 litros cada.

Para manter os aparelhos carregados, estão disponíveis 9 saídas USB, sendo 4 do tipo C, de carregamento rápido, além de duas tomadas de 115 V.



Acima a Ram 1500 2021 em sua versão Rebel

Ao volante

Dirigi a picape no Autódromo de Capuava, no interior de São Paulo, ambiente ideal para acordar os 400 cv do motor V8. A aceleração é comparável aos melhores esportivos que temos a venda por aqui. Claro que os dois metros de altura e os quase 25 centímetros de altura livre do solo pedem prudência nas curvas. Mesmo assim, a suspensão independente nas quatro rodas com amortecedores especiais com reservatórios de óleo remotos da Bilstein, verdadeira grife em suspensões de alta performance, transmite impressionante controle, mesmo com o pé em baixo.

A direção elétrica, os bancos e volantes com ajuste de altura e profundidade, deixa a posição de dirigir muito confortável. O espaço que nem é outro destaque e ninguém ficará apertado a bordo da RAM 1500.

No off-road que fizemos, bem leve, sem nenhum obstáculo radical, deu para perceber a força da RAM 1500 nesse tipo de situação. A boa altura livre do sol, tração 4x4 com caixa reduzida, suspensão com braços triangulares e independentes, se dá bem quando a asfalto acaba.

A RAM 1500 impressiona pelo desempenho, conforto e tamanho. Como disse o Fernão Silveira, a proposta dela é buscar um tipo diferente de consumidor que trafega pelo mundo metropolitano e rural.

O sucesso no mercado nacional? Se a FCA acertou na versão para nosso mercado? Isso só os próximos meses de vendas dirão. O que dá para adiantar é que a mais nova picape a venda no Brasil é superlativa em tudo.