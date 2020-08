Procura por serviços digitais para emissão de CNH aumenta 20% com relação ao atendimento presencial

Com uma busca simples e objetiva - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Faltando apenas três dias para fechar o mês de agosto, dados mostram que a procura pelos serviços referentes à CNH (Carteira Nacional de Habilitação) por meios digitais, aumentaram 20% se comparado ao número de atendimento realizado no balcão. Isso, porque o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), tem se modernizado, disponibilizando serviços digitais, por meio do portal – Meu Detran. Um exemplo dessa evolução digital é a possibilidade de iniciar o processo de renovação da carteira por meio do site e a opção de receber o documento em casa sem nenhuma taxa adicional.

Enquanto 1.610 habilitações foram emitidas de forma presencial nos balcões de atendimento das agências, os mesmos serviços, realizados de forma online passou para 1.928, ou seja, a procura pelos serviços digitais aumentou 19,75% sobre o serviço presencial, somente em agosto deste ano.

O número de habilitações expedidas em agosto do ano passado por meio da ferramenta CNH Ágil se comparado a agosto deste ano, aumentou 187,4%, passando de 671 para 2.214 habilitações emitidas.

“Acredito que o crescimento da utilização de ferramentas digitais se deu por conta da ampla divulgação que o órgão tem feito nos últimos meses, conscientizando os clientes a buscarem a comodidade para a execução do serviço, principalmente neste momento atípico pelo qual estamos passando”, comenta a diretora de Habilitação do Detran-MS, Loretta Figueiredo.

Segundo Loretta, a tendência é que esse número cresça ainda mais nos próximos meses levando em conta o recente lançamento do portal de serviços Meu Detran que vem melhorando o acesso aos serviços e facilitando o dia-a-dia das pessoas.

O novo portal de serviços já conta com mais de mais de dez mil acessos desde o seu lançamento e passou por uma atualização no início deste mês, implementando dois novos serviços. Agora, os condutores podem emitir a Pid (Permissão Internacional para Dirigir) e solicitar a segunda via de sua habilitação, sem sair de casa.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a modernização dos serviços é comprovação de que o órgão tem desburocratizado e entregue serviços de qualidade. “Isso demonstra a evolução dos meios digitais, implementados pelo Detran, que trazem facilidade, além de rapidez e comodidade para nossos clientes”, enfatizou.

Meu Detran

Com uma busca simples e objetiva, o novo portal de serviços tem uma plataforma organizada, separando os serviços de habilitação, veículos, agendamento, infração, educação, credenciamento, entre outros.

Acesse: www.meudetran.ms.gov.br