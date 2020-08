Primeiro aparelho ultravioleta com power led chega ao Brasil para exterminar coronavírus em veículos

Equipamento "Vírus Free UVC Power Led", importado do Canadá, destrói DNA de micro-organismos e serve para desinfecção de transportes públicos, carros de aplicativo e de particulares - (Foto: Reprodução)

Equipamento "Vírus Free UVC Power Led", importado do Canadá, destrói DNA de micro-organismos e serve para desinfecção de transportes públicos, carros de aplicativo e de particulares.

O risco de contaminação pelo coronavírus com o processo de retomada das atividades econômicas e reabertura do comércio traz uma preocupação ainda maior com a higienização dos veículos de transporte coletivo, táxi e carros de aplicativo e particulares. Mas uma novidade que acaba de chegar ao Brasil oferece higienização rápida e eficiente para diversos tipos de veículos, com tecnologia de vanguarda: é a luz ultravioleta C com lâmpadas de LED.

O equipamento Vírus Free UVC Power Led foi importado do Canadá pela FFtech, empresa brasileira que já trabalha com a tecnologia Mobileye para redução de colisões e mortes no trânsito -- um dispositivo com tecnologia israelense que funciona como um "terceiro olho" na condução de veículos, lendo placas de velocidade e calculando distâncias entre veículos, para prever impactos antecipadamente.

Vírus Free UVC Power Led em funcionamento

A empresa, que comercializa este "salva-vidas" do asfalto, agora oferece mais proteção aos motoristas e passageiros com o Vírus Free UVC Power Led . O equipamento é emissor de luz ultravioleta do tipo C, uma onda eletromagnética do espectro solar que não chega naturalmente ao planeta Terra, ficando retida na camada de ozônio. Os outros tipos de UV (o A e o B) chegam à superfície do planeta.

A emissão artificial do UV tipo C, feita por meio de lâmpadas, é utilizada há mais de 30 anos em países como Estados Unidos, Canadá, China e na União Europeia, para desinfecção de ambientes e materiais hospitalares, indústria alimentícia ou farmacêutica, entre outros, já que a luz UV tipo C destrói o DNA de qualquer micro-organismo, como vírus, bactérias e fungos, incluindo o coronavírus.

A tecnologia já é aprovada pelo órgão norte-americano FDA (Food and Drug Administration), que regula a liberação de remédios de forma semelhante à Anvisa no Brasil e também recomendada pelo CDC (Center for Deseabe Control and Prevention), o maior centro de doenças contagiosas do mundo, nos Estados Unidos; e pela Comissão Europeia.

No Vírus Free da FFtech a fonte emissora de ultravioleta C é o LED (Light Emitting Diode ou Diodo Emissor de Luz), tecnologia nova no mercado que traz vantagens como maior potência, eficiência e desinfecção mais rápida. O equipamento também é menor do que os que utilizam lâmpadas convencionais, facilitando o uso em diversos tipos de veículos, como ônibus, aviões, carros de aplicativos ou particulares, além de qualquer ambiente interno, como centros cirúrgicos, quartos hospitalares, terminais rodoviários e indústrias.

"As lâmpadas tradicionais, de vapor de mercúrio de baixa pressão, são muito grandes. Para ter eficiência parecida com o LED é necessário usar muitas lâmpadas, o que torna o equipamento muito grande e impossibilita o acesso a determinados veículos. A fonte de LED é mais versátil, rápida e eficiente, além de gerar emissão de UV muito maior do que as lâmpadas convencionais", explica Celso Gitelman, CEO da FFtech.

O serviço de desinfecção com o Virus Free em um ônibus, por exemplo, utiliza 4 ou 5 fontes emissoras instaladas por um técnico, que segue protocolos de segurança, e aciona os equipamentos a uma distância mínima de 3 metros, já que o ser humano não pode ter contato com a luz UV do tipo C. A emissão dura de 5 a 15 minutos para higienização, dependendo do tipo de veículo, tamanho, número de bancos etc.

"Garantimos 100% de desinfecção nas superfícies onde os passageiros têm contato, como bancos, vidros, maçanetas, cinto de segurança, locais onde as pessoas podem colocar a mão, sentar e se contaminar, eventualmente".

Em relação à limpeza tradicional, feita com produtos desinfetantes e álcool em gel, a desinfecção com ultravioleta tipo C leva vantagem, de acordo com Celso, porque a aplicação não depende da atuação humana, que nem sempre consegue acessar todas as superfícies do veículo e esfregar o local com a quantidade de produto adequada.

Outro ponto de atenção são os bancos, que podem ser manchados ou estragar o tecido com os produtos líquidos. A limpeza a seco feita pelo Vírus Free também protege circuitos elétricos e eletrônicos do veículo, já que soluções com névoas ou aerossóis podem prejudicar estes componentes.

Segundo Celso, com a pandemia da Covid-19, a FFtech foi buscar o que o mundo está fazendo para proteger e desinfetar os veículos e meios de transporte que têm muita circulação de pessoas.

Celso Gitelman, CEO da FFtech

"Entendemos que é uma grande solução, talvez a melhor para as empresas de ônibus, de avião, locadoras de veículos e carros de aplicativo, onde existe circulação grande de usuários, para que um não contamine o outro. Esta tecnologia já é utilizada amplamente no mundo todo e estamos trazendo para o Brasil para ajudar as empresas a voltarem a uma vida normal", analisa Celso.

O Vírus Free UVC Power Led trabalha com radiação ultravioleta emitida em uma faixa entre 250 e 280 Nm, considerada como o padrão de ouro na efetividade da desinfecção. Os LEDs de alta emissão de UVC são vinte vezes mais eficientes que as lâmpadas mais tradicionais de vapor de mercúrio.

Entre as suas vantagens, destacam-se ainda a de não oferecer riscos de contaminação aos funcionários de limpeza; a de poder ser aplicada em qualquer lugar, sem necessidade de instalações especiais; a de não precisar de investimento em equipamentos ou na compra de desinfetantes especiais; a de ter custo de desinfecção menor que uma lavagem interna; e a de poder ser realizada rapidamente nas paradas dos veículos, permitindo à ligeira circulação.

Mais informações sobre o Vírus Free UVC Power Led podem ser encontradas diretamente no www.fftechbr.com.br/uvcpowerled, e-mail uvc@fftechbr.com.br, tel. (11) 5085-5400 e Whatsapp (11) 95301-2341. A FFtech fica à rua João Adolfo, 118, sala 62, São Paulo, SP, 01049-910.

O CLEAN IN THE BOX

Outro equipamento de higienização contra o Covid-19 e demais bactérias, lançado recentemente pelo empresário da FFtech, Celso Gilteman, é o Clean in the Box. Com tamanho, aparência e modo de operar semelhante ao de um micro-ondas, o novo aparelho, em apenas 15 segundos, desinfeta completamente microrganismos de objetos pela emissão da luz ultravioleta do tipo C. A mesma que já vem sendo usada com sucesso nas maiores indústrias alimentícias e farmacêuticas, nas empresas de tratamento de água e centrais de ar condicionado e nos melhores hospitais e centros cirúrgicos.

Clean in the Box

Com tecnologia certificada pela Comunidade Europeía e pelo órgão norte-americano FDA (Food and Drug Administration), o Clean in the Box é prático para higienizar diversos tipos de encomendas e embalagens, como caixas de pizzas, carteiras, bolsas e mochilas. É ideal também para o comércio, farmácias, shoppings, condomínios, lojas de conveniência, aeroportos e hotéis, conforme explica o empresário da empresa que o comercializa.

"Com a inesperada pandemia que estamos sofrendo pelo Covid-19, aprendemos uma lição que jamais esqueceremos para o resto de nossas vidas. A importância da nossa própria higienização. Não adianta só usar máscaras em locais mais movimentados e de cuidar da limpeza das nossas mãos se não evitarmos de vez vírus e bactérias em nossos objetos pessoais e mais ainda naqueles que utilizamos fora de casa. Por isso, o Clean in the Box é essencial para que os proprietários de estabelecimentos comerciais também contribuam na luta global contra o Coronavírus", explica Celso Gitelman.