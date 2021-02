Primeiras unidades dos novos Audi RS Q3 e RS Q3 Sportback são entregues

As primeiras unidades dos novos Audi RS Q3 e RS Q3 Sportback chegaram ao Brasil e já começam a ser entregues aos clientes - (Foto: Divulgação/Audi)

As primeiras unidades dos novos Audi RS Q3 e RS Q3 Sportback chegaram ao Brasil e já começam a ser entregues aos clientes. Desde o início das vendas dos modelos no país em meados do ano passado, mais de 90 pedidos já foram efetuados. Com motor de cinco cilindros 2.5 TFSI e 400 cv de potência, esportivos podem ser adquiridos por R$ 458.990,00 na carroceria SUV e R$ 488.990,00 na carroceria Sportback, ambos por venda direta.

Os novos RS Q3 e RS Q3 Sportback fazem parte da renovação completa da linha de esportivos da Audi, que anunciou a chegada de nove modelos em 2020. Os clientes interessados na aquisição dos veículos têm a possibilidade de personalizar diversos itens antes da produção.

“Estes modelos conseguem aliar esportividade com usabilidade diária e, por isso, são tão procurados. Ao acrescentar a possibilidade de personalização de diversos itens, os clientes têm a certeza de que estão adquirindo um veículo exclusivo, inovador e com performance ímpar. São características que fazem a linha de esportivos da Audi uma das mais desejadas do mundo”, avalia Daniel Rojas, Diretor de Vendas da Audi do Brasil.

Design agressivo e atlético com carroceria inédita na linha

O Audi RS Q3 e o Audi RS Q3 Sportback são sinônimos de força e desempenho excepcional. Virtudes que também se refletem no design. A grade Singleframe sem contraste de cor no SUV compacto cria uma impressão ainda mais nítida. A grade preta brilhante com estrutura em favo de mel tridimensional é inserida mais profundamente e diretamente no para-choque RS com suas grandes entradas de ar laterais. As impressionantes lâminas em forma de bumerangue no para-choque são projetadas exclusivamente para o RS Q3. Já o Audi RS Q3 Sportback chama a atenção por sua linha de teto inclinada para baixo em forma de cupê. Ambos os esportivos ressaltam sua vocação de alto desempenho com detalhes evidenciados sobre os arcos das rodas.

O design traseiro também ganha destaque. Com a janela traseira baixa e o spoiler em preto brilhante, o RS Q3 Sportback parece ainda mais largo do que o seu irmão. O spoiler de teto valoriza a dimensão e esportividade do SUV de alto desempenho e garante maior downforce. A nova geração do RS Q3 vem pela primeira vez com um sistema de escapamento esportivo RS com acabamentos em preto brilhante e ramificação dupla com grandes tubos de escape ovais em ambos os lados. Este sistema de escape fica em um para-choque RS com difusor traseiro e lâminas horizontais em preto brilhante.

Os SUVs esportivos vêm de fábrica com faróis LED Matrix com indicadores dinâmicos e acabamentos escurecidos específicos para a linha esportiva. As luzes traseiras também possuem tecnologia LED.

Interior atualizado com novo Audi MMI

O design atlético do exterior ecoa no interior do carro. A ênfase nas linhas horizontais transmite uma sensação generosa de espaço. A unidade de controle do ar-condicionado, o console central e o display sensível ao toque do MMI são inclinados em direção ao motorista. O sistema de infotainment fornece ao condutor informações sobre a temperatura do sistema motriz, aceleração longitudinal e lateral e diferencial esportivo quattro.

No novo Audi virtual cockpit plus, com tela de 12,3 polegadas, o motorista pode escolher entre diferentes tipos de design – um deles é o de desempenho do RS, que exibe a escala de velocidade de rotação com um tipo de ângulo que inclui uma tela mais limpa. Quando o motorista usa o botão do volante do modo RS para selecionar um dos dois novos modos esportivos individuais, o design de desempenho do RS exibe os valores máximos de aceleração G, por exemplo.

Direção e suspensão esportivos nos modelos de alto desempenho

Dentro da família Audi Q3, o RS Q3 e RS Q3 Sportback são os carros-chefe esportivos. Os números de desempenho para os motores compactos são atraentes: cinco cilindros, 400 cv de potência, 480 Nm de torque e tração quattro. O motor de cinco cilindros é um clássico na história da marca. O Audi RS Q3 acelera de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos, nas duas carrocerias. Já a velocidade máxima alcança até 280 km/h.

A potência do motor de cinco cilindros, com seu inconfundível ronco esportivo, flui através do câmbio S tronic de sete velocidades para a tração integral quattro, que distribui a potência conforme necessário entre os eixos por meio de uma embreagem de múltiplas placas. O controle de torque seletivo da roda aperfeiçoa o manuseio seguro e ágil.

O Audi drive select influencia a tração quattro e outros componentes, como direção, suspensão, câmbio, características do motor e som. É possível escolher até cinco modos de condução: auto, comfort, dynamic, efficiency e individual, além dos novos modos esportivos com ajustes exclusivos – RS1 e RS2. Através do MMI, o motorista pode ajustar e salvar os dois modos RS individualmente. Simplesmente pressionando o novo botão “RS MODE” no volante fornece acesso rápido aos dois novos modos e permite que o motorista alterne entre eles.

A suspensão esportiva RS abaixa o veículo em até 10 milímetros em comparação com o Audi Q3 e Q3 Sportback. Sua preparação esportiva satisfaz os requisitos básicos para o excelente manuseio dos dois compactos esportivos. A direção progressiva também transmite um contato próximo com a estrada, mesmo em curvas rápidas.

Versões e equipamentos

Os novos Audi RS Q3 e RS Q3 Sportback trazem ainda alguns opcionais que podem ser incluídos sem custo adicional. Ao efetuar a compra, o cliente pode escolher diferentes pacotes RS de design que definem cores das costuras do cinto, alavanca do câmbio, volante e tapetes esportivos com detalhes em vermelho, azul ou preto. Ainda é possível incluir o pacote exterior que modifica molduras e acabamentos externos para alumínio, incluindo capa do retrovisor. Também é possível escolher entre cinco opções de desenho de rodas – todas 21”.

Entre os principais equipamentos estão o controle de cruzeiro adaptativo, assistente de partida em rampa e controle de descida, carregamento de smartphone por indução se compatível com tecnologia, teto solar panorâmico, volante esportivo com base aplanada em Alcantara, porta-malas com abertura e fechamento elétrico e sistema hands-free e pacote de luzes ambiente customizáveis com até 30 cores.