Piloto da Capital, Luciano Garcia ganha a Copa Speed Park 2020 disputada em Birigui

Dono de um currículo invejável, já que disputou em 2002 o Campeonato Inglês de Fórmula Renault com o heptacampeão mundial de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, o piloto campo-grandense Luciano Garcia conquistou, no Kartódromo Internacional de Birigui, no interior do Estado de São Paulo, a Copa Speed Park 2020, na categoria F4 Sênior (35 a 44 anos). A competição teve quatro etapas e ele chegou em 1º lugar na 2ª etapa, em 2º lugar na 1ª etapa, em 3º lugar na 3ª etapa e não pontuou na 4ª etapa, sagrando-se campeão no somatório de todas as etapas.

Segundo Luciano Garcia, competiram na Copa Speed Park 2020 todos os pilotos que estão participando do Campeonato Brasileiro de Kart – Pró Honda, que tem a primeira de duas finais neste sábado (12) no Kartódromo Internacional de Birigui e reúne 500 pilotos de todo o Brasil. “A exemplo dos anos anteriores, a Copa Speed Park teve um nível muito alto e, na etapa em que fiquei em 2º, a diferença para o 1º lugar foi de milésimos de segundo, demonstrando o grau de dificuldade. São baterias extremamente disputadas e a pista aqui é muito técnica, pois é grande e moderna, sendo a mais nova do Brasil”, reforçou.

O piloto campo-grandense acrescenta que a Copa Speed Park 2020 foi um campeonato em que trabalhou desde a 1ª etapa para conseguir conquistar o troféu de campeão. “Foi uma vitória na 2ª etapa e não teve nenhum piloto que conseguiu mais de uma vitória por etapa das quatro disputadas no Kartódromo Internacional de Birigui. As quatro etapas tiveram vencedores diferentes, mas, a minha média de pontos, conquistados com um 1º, 2º e 3º lugares, foi suficiente para ser campeão. Com certeza, foi um campeonato muito disputado e com várias melhores voltas de diferentes pilotos”, relatou, agradecendo ao trabalho da equipe pela conquista.

Sobre o Campeonato Brasileiro de Kart – Pró Honda, Luciano Garcia explica que, infelizmente, teve problemas com o seu kart e não poderá participar da primeira final realizada neste sábado no Kartódromo Internacional de Birigui. “Eu tive um acidente na quinta-feira (10/12), mas, mesmo assim cheguei em 20º na 1ª classificatória e em 15º na 2ª classificatória, largando de 32º lugar nas duas baterias. Porém, na última classificatória, tive problemas técnicos com o kart e não consegui vaga para a final”, lamentou.

Histórico de vencedor

Com início no kart em 1997, categoria na qual permaneceu até 1999, o piloto campo-grandense Luciano Garcia disputou, nos anos 2000 e 2001, a Fórmula Chevrolet Brasil e, em 2002, transferiu-se para Campeonato Inglês de Fórmula Renault, mesmo ano em que o piloto britânico de Fórmula 1, Lewis Carl Hamilton, participou da competição e ficou em 3º lugar. Um dos mais jovens pilotos a competir em todos os circuitos da Inglaterra, o sul-mato-grossense também correu no famoso circuito de Silverstone, onde é realizada uma das etapas do mundial de Fórmula 1.

No kart, Luciano Garcia participou do Campeonato Estadual, terminando em 3º lugar em 1998 e, em 1999, ele participou da sua primeira prova no Kartódromo de Interlagos, competindo no Campeonato Parrila, em que terminou em 3º lugar, mas ficou em 4º no Campeonato Paulista do mesmo ano. Em 2000, o piloto foi convidado a ingressar na extinta Fórmula Chevrolet Brasil, categoria escola para pilotos que sonhavam em chegar à Fórmula 1.

Ele competiu na mesma equipe do piloto Popó Bueno, que hoje compete na Stock Car, e terminou a temporada na 4ª posição, conquistando a sua primeira poleposition na categoria. No ano de 2001, Luciano Garcia chegou perto do título, mas acabou a temporada como vice-campeão atrás do carioca Roberto Streit, seu companheiro de equipe.

Já no ano seguinte, em 2002, participou de testes no circuito de Albacete, na Espanha, onde quebrou recorde da pista e foi convidado para ingressar na Equipe Fortec, de Richard Dutton, que já teve André Ribeiro (ex-piloto de Indy), Hélio Castro Neves (Indy) e Mário Haberfeld (F-3000). No Campeonato Inglês de Fórmula Renault, o piloto campo-grandense teve o patrocínio da Taurus Petróleo e a participação serviu para lhe tornar um profissional de automobilismo.