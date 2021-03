Pátio Zero: Detran abre novo leilão e 75 veículos poderão voltar a circular

A visita presencial pode ser realizada entre os dias 17 e 19 de março das 8h às 16h30 - (Foto: Divulgação)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu nesta segunda-feira (8) o 5º leilão de circulação da Operação Pátio Zero, desta vez com 75 veículos. No total, 63 motocicletas e 12 automóveis estarão disponíveis no leilão online que encerra no dia 22 de março.

De acordo com o Edital, o leilão é exclusivamente na modalidade online, realizado por leiloeiro público, com suporte técnico de empresa credenciada ao órgão para esse fim. Portanto, os interessados em participar devem acessar www.canaldeleiloes.com.br, onde já se encontram os veículos para visitação virtual e oferta de lances.

Conforme o chefe do setor de leilões do Detran-MS, Tulio Brandão, o intuito é que esses veículos deixem os pátios e possam voltar a circular. “Nesta modalidade, os veículos podem ser adquiridos tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, e na modalidade ‘desmontagem’, somente por empresas jurídicas”, explica.

A visita presencial pode ser realizada entre os dias 17 e 19 de março das 8h às 16h30. Para isso, os interessados devem se dirigir ao pátio credenciado, localizado no trecho Anel Rodoviário, nº 14616 – bairro Jardim Noroeste, seguindo todos os protocolos de distanciamento social e uso de máscaras.

Para participar do leilão de forma online basta acessar o site indicado, realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet, acompanhando os lances de terceiros. Ainda de acordo com o Edital, o valor mínimo de venda do bem deve ser igual ou maior que o valor da avaliação.

Outras informações podem ser obtidas na íntegra dos editais disponíveis no site www.detran.ms.gov.br no ícone Leilões, em Editais de Leilão e no link Leilões 2021.

Leilão Aberto:

Há um leilão da modalidade desmontagem aberto até o dia 18 de março. No total, 358 motocicletas e 137 automóveis veículos estão disponíveis para lances. Acesse www.canaldeleilões.com.br .