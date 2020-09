Os carros mais vendidos nos classificados online

Os carros são definitivamente uma paixão nacional - (Foto: Pixabay)

Os carros são definitivamente uma paixão nacional. E o comportamento do brasileiro nesse setor é bastante variado: o consumidor está em busca de hatchbacks, sedans, picapes e SUVs. Segundo estudo inédito do Mercado Livre, mostra que em seus classificados o Honda Civic foi o modelo mais procurado entre os novos e usados em plataformas de publicidade em 2019, seguido do Volkswagen Gol e do Toyota Corolla. O Mercado Livre se tornou uma das maiores plataformas online de compra. Na plataforma, também é possível que concessionários ou motoristas ofereçam seus veículos usados, que constituem grande parte das transações de automóveis. Entre as marcas novas e usadas, Chevrolet, Volkswagen, Fiat e Ford foram as marcas mais procuradas nos anúncios no Mercado Livre no Brasil em 2019. Em número de anúncios, a Chevrolet foi a marca com mais carros oferecidos em 2019, à frente de Volkswagen e Ford.

Cerca de 26,5% das buscas são para o segmento de sedãs; 26% em poços de visita; 18,2% em picapes; 14,7% em SUVs e o restante dividido entre vans, vans e minivans Ainda assim, segundo pesquisa do Mercado Livre, a demanda por veículos em sua plataforma caiu 14% no ano passado e a oferta 11%. O ranking do Mercado Livre não está longe dos favoritos de todo o mercado de veículos novos: a Chevrolet foi a líder nesse período em placas de automóveis de passageiros e comerciais leves, seguida pela Volkswagen e pela Fiat. Mas é hora de demanda. que existem diferenças. Embora haja uma variedade de veículos de todos os tipos e preços, os consumidores procuram mais informações relacionadas aos veículos que entram no Mercado Livre - modelos que já foram conhecidos como 'populares'.

O modelo Jeep Renegade conseguiu manter sua posição de SUV mais vendido do país, mas precisa abrir os olhos. O Renegade passou por uma pequena reestilização em meados de 2019 e ganhou equipamentos e versões para se manter na liderança, com 68.726 unidades vendidas, superando em quase 9.000 seu principal companheiro, o Jeep Compass, que é o meio e espaçoso mais caro. Mas o Renegade perseguiu os rivais Hyundai Creta e Nissan Kick durante todo o ano, e o Volkswagen T-Cross - lançado em março - foi o SUV mais vendido nos últimos dois meses do ano passado. 72057 placas no ano passado, graças ao kit e à fama da solidez da marca alemã.

Com motores 1.6 16V MSI e 1.0 naturalmente aspirados e opções de motor turbo, o carro é um dos mais econômicos do país. O hatch também se beneficia da renomada plataforma modular MQB, resultando em um carro com manuseio e dinâmica impressionantes. Só não vendeu mais, provavelmente pelo preço, já que começa em R $ 50 mil, quase R $ 5 mil por ano.

O modelo Hyundai perdeu o segundo lugar no ranking dos carros mais vendidos em 2019 para o Ford Ka. E não se pode dizer que ele "jogou em pé de igualdade" - assim como a mídia esportiva de clubes adora justificar as derrotas de seus times favoritos. Porém, no ano passado foram mais de cem mil emplacamentos do HB20 , logo após a segunda geração do compacto em setembro - tanto que em dezembro o hatch foi apenas o sétimo em vendas. Mas a luta pelo segundo lugar parece melhor em 2020. O HB atualizado traz mais de 10 versões, três opções de motor, baixa manutenção e uma garantia de cinco anos para experimentar e mudar o jogo.

O minúsculo Renault Kwid fez uma figura fácil no país e ajudou a Renault a fechar 2019 como a terceira maior marca de automóveis em termos de participação de mercado - superando a Fiat e a Ford tradicionais. O segundo carro mais barato do país - R $ 34.790, logo acima da base Fiat Mobi. Com 85.117 unidades vendidas no ano passado, o Kwid também atrai com suas promoções, condições de venda, baixo custo de revisão e facilidade de compra direta online, argumentos que superaram as suspeitas e mais três recalls que chegaram ao modelo após seu lançamento.

A Ford Ka se manteve alerta para o que estava por vir e isso ajudou nas vendas. Um ano antes, a Ford deu uma olhada na linha compacta, com facelift, novos equipamentos, tratamento do motor, controle de dinâmica aprimorado, transmissão automática e a versão aventureira do Freestyle. Como foi utópico vencer a Chevrolet, ficou com o segundo lugar na Hyundai. Com a entrega de 104.331 carros, o vice-líder também fez descontos nas ofertas ao longo do ano para ajudar a marca norte-americana a manter algum volume no país de hoje - ainda mais depois que o Fiesta e o Focus acabarem por aqui.

Pelo quinto ano consecutivo, a liderança da General Motors no Chevrolet Onix é inconfundível e parece inabalável. Em 2019, 241.214 unidades foram vendidas - isso mesmo, você não leu errado. Isso é muito mais do que dobrar o segundo lugar Ka. Funcionários da My-mi me contam que a Fenabrave está integrando a venda do compacto antigo com a nova geração, mas a entrega do novo hatch só começou em novembro. O Chevrolet compacto vendeu mais de 140.000 unidades. Em outras palavras: ainda teria uma grande vantagem sobre as vendas totais da rival Ford. E a segunda geração, com mais equipamentos, um motor turboalimentado econômico e preços agressivos, tem tudo para fechar seu sexto ano no topo em 2020.

