Operação Lei Seca : Detran-MS realiza mais de 500 testes de bafômetro durante o final de semana

Os agentes de fiscalização de trânsito do Detran-MS (Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizaram duas operações no último final de semana que levaram a mais de 500 testes de bafômetro. As operações tiveram o mesmo objetivo: Ações de Lei Seca em conformidade com o toque de recolher.

Durante a primeira operação, na sexta-feira (29), em parceria com a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), foram realizados 151 testes de alcoolemia e 04 recusas. Já na segunda operação, realizada no sábado (30), em parceria com o 1° Batalhão de Polícia Militar, foram realizadas 357 testes de alcoolemia e 14 recusas.

Além disso, durante os dois dias de operação seis condutores foram flagrados dirigindo sob influência de álcool, três condutores dirigindo sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), três permissões de posse e condução de uma pessoa sem habilitação, uma desobedecia a ordens do agente, 27 CNH’s recolhidas, quatro carros removidos ao pátio, dois licenciamentos vencidos e um condutor sem o cinto de segurança.

No mesmo dia, dois condutores foram detidos por alcoolemia administrativa, um por Crime de trânsito (direção sob a influência de álcool). O condutor envolvido no crime de trânsito foi encaminhado pelos agentes de fiscalização de trânsito do Detran à DEPAC Centro, e posteriormente apresentado a autoridade policial.

Conforme o chefe da fiscalização do órgão, Otílio Ruben Ajala Junior, o objetivo principal das ações é coibir o aumento de pessoas embriagadas e evitar assim os acidentes de trânsito. “Com isso, iremos diminuir os congestionamentos nos leitos de hospitais, o que é muito importante para a população, principalmente neste período de pandemia”, comenta.