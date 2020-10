Novo Nissan Versa desembarca no porto do Rio de Janeiro - (Foto: Divulgação/Nissan)

As primeiras unidades do Novo Nissan Versa já estão em solo brasileiro. O primeiro navio desembarcou os veículos no porto do Rio de Janeiro, de onde seguiram para os pátios do Complexo Industrial da Nissan, em Resende (RJ). As vendas do sedã completamente novo e com diversos recursos tecnológicos começam em breve.