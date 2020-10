Novo Nissan Versa é lançado no Brasil com preços a partir de R$ 72.990

O design é bem mais elaborado e traz a mesma identidade do Kicks, com a dianteira se destacando pela grade em V - (Foto: Jornal A Crítica)

O Novo Nissan Versa chega ao mercado nacional com preços a partir de R$ 72.990. O sedã se posiciona num patamar acima do V-Drive e foca do mais em conforto e aparência premium.

Medindo 4,495 m de comprimento, 1,740 m de largura, 1,460 m de altura e 2,620 m de entre eixos, o Novo Nissan Versa chega com 482 litros no porta-malas.



Na traseira, as lanternas em duas peças constroem um conjunto que elevam o Versa a um novo patamar.

Com visual sofisticado, o Novo Versa aposta em segurança, com pacote ADAS que inclui controle de cruzeiro adaptativo, alerta de tráfego traseiro, alerta de ponto cego, monitoramento em 360 graus, detector de obstáculos e frenagem automática de emergência, alerta de objetos no banco traseiro, entre outros.

Equipado com motor 1.6 16V, o já conhecido HR16DE Flex, entrega os mesmos números do Kicks, ou seja, 114 cavalos e 15,5 kgfm, tendo transmissão manual de cinco marchas ou CVT X-Tronic.

Nissan Versa 2021 – Preços

Nissan Versa Sense MT – R$ 72.990

Nissan Versa Sense CVT – R$ 77.990

Nissan Versa Advance CVT – R$ 83.490

Nissan Versa Exclusive CVT – R$ 92.990



Chega importado do México, com produção em Aguascalientes, sem pagar Imposto de Importação e ficará posicionado acima do Versa V-Drive, a geração anterior que segue produzida em Resende (RJ).

Veja os equipamentos de cada versão:

Nissan Versa 1.6 Sense MT5 (R$ 72.990): ar-condicionado, direção elétrica com regulagem da coluna em altura e profundidade, bancos "Zero Gravity" com regulagem de altura para o motorista, controle de som no volante, chave presencial e partida por botão, computador de bordo em tela de 3,5", retrovisores elétricos, vidros elétricos com função "um toque" para o motorista, rodas de 15" com calotas, seis airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, alarme, Isofix, sensor de estacionamento traseiro e sistema de som com USB e Bluetooth.

Nissan Versa 1.6 Sense CVT (R$ 77.990): Sense MT + câmbio CVT, apoio de braço dianteiro e piloto automático.

Nissan Versa 1.6 Advance CVT (R$ 83.490): Sense CVT + acendimento automático dos faróis, banco traseiro bipartido, painel de instrumentos com tela de 7" de alta definição e colorida, retrovisores externos com indicador de direção, rodas de liga-leve de 16", câmera de ré, faróis de neblina, alerta de objetos no banco traseiro e sistema multimídia com tela de 7" e espelhamento de smartphones via Apple CarPlay e Android Auto.

Nissan Versa 1.6 Exclusive CVT (R$ 92.990): Advance CVT + bancos com revestimento premium e escolha de cores (cinza escuro ou cinza claro), ar-condicionado automático, volante em acabamento premium, antena de teto estilo barbatana, faróis em LEDs, rodas de 17", alerta de colisão frontal com frenagem automática, câmeras 360º, detector de objetos em movimento, alerta de tráfego traseiro cruzado, monitoramento de ponto-cego e GPS integrado no sistema multimídia.

Cores: Prata Classic (metálica), Cinza Grafite (metálica), Preto Premium (sólida), Vermelho Malbec (metálica), Vermelho Scarlet (Metálica, apenas para o Exclusive), Branco Diamond (perolizada), Branco Aspen (Sólida), Azul Cobalto (Perolizada).

Garantia e revisões: 3 anos sem limite de quilometragem, revisões a cada 10.000 km ou 12 meses (o que acontecer primeiro).

Vídeo

O jornalista Paulo Cruz do programa AutoNews já acelerou o novo Nissan Versa. Confira abaixo a avaliação completa no vídeo abaixo.