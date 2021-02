Novo Nissan Kicks inova para encarar concorrência

Novo Nissan Kicks - (Foto: Divulgação)

Lançado em 2016, o Nissan Kicks chegou fazendo barulho. Primeiro porque foi desenvolvido pelo Brasil e para o Brasil, segundo porque surfou na onda da Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Mesmo antes de chegar às ruas, todo mundo sabia quem era o novo SUV da Nissan, que servia de batedor aos revezamentos da tocha olímpica.

Passado o frisson, o SUV compacto mostrou boas qualidades, se manteve em alta, mesmo sem grandes mudanças, mas agora chegou a hora de renovação após cinco anos de mercado. E o Nissan Kicks 2022 chega às lojas com um golpe de mestre. O modelo está mais tecnológico, mais bonito, mas manteve os mesmos preços da linha 2021.



O Nissan Kicks 2022 evoluiu absurdamente no aspecto tecnológico e apresenta itens de segurança e conforto vistos apenas em carros de segmentos superiores.

Seguindo as nomenclaturas lançadas pelo novo Versa, o Kicks 2022 chega com as seguintes versões: Sense, Advance e Exclusive no lugar das antigas S, SV e SL, respectivamente, sendo que a de topo ainda pode receber o Pack Tech - pacote opcional com novos dispositivos de assistência à condução. Os preços variam de R$ 90.390 a R$ 116.390 (+ R$ 3.500 pelo Pack Tech). A Sense está disponível com câmbio manual de 5 marchas ou automático CVT com simulação de 6 relações, enquanto as demais são sempre com a caixa CVT. O motor também não muda: 1.6 aspirado de 114 cv de potência e 15,5 kgfm de torque.

Apesar de não mexer no powertrain, a Nissan alterou alguns pontos de fixação da suspensão traseira e da direção, deixando o carro mais "na mão" - ainda que a dirigibilidade já fosse muito próxima de um hatch. A marca também adotou um para-brisa acústico para reduzir o ruído do motor na cabine, especialmente em acelerações e retomadas. Para completar, os pneus foram trocados por um conjunto com maior coeficiente de atrito, o que reduziu o espaço de frenagem. O tanque, porém, continua pequeno: 41 litros, que rende baixa autonomia com etanol.

A principal novidade fica por conta do estilo, mas sem perder a identidade nem a harmonia do conjunto. Na dianteira, o Kicks afilou os faróis (que passam a ser full-LED na versão Exclusive, incluindo as luzes de neblina) e ganhou uma grade mais robusta, além do para-choque redesenhado.

Atrás, as lanternas têm novo arranjo interno de luzes (também em LED) e passam a ser interligadas por uma barra vermelha reflexiva com o logo da Nissan no centro. O teto continua a oferecer pintura em tom diferente da carroceria (versão Exclusive) e recebe uma nova antena do tipo barbatana de turbarão. A versão de topo ainda estreia rodas com novo desenho, mantendo o aro 17".



A grade frontal ficou mais agradável aos olhos, passando uma sensação de mais imponência ao SUV

A partir versão intermediária Advance, o Kicks 2022 ganha o quadro de instrumentos digital, com tela TFT colorida de 7" (antes exclusividade do modelo de topo), retrovisor eletrocrômico e uma nova multimídia com tela de 8" e conexões Apple CarPlay e Android Auto, que inclui duas entradas USB (uma comum e uma USB-C) - a versão Sense segue com a multimídia de 7" anterior. Novidade exclusiva da versão de topo é o sistema de som de alta qualidade da Bose com 8 alto-falantes (contra 4 das demais), sendo 2 deles (de 2,5" cada) posicionados no encosto de cabeça do banco do motorista.

Também só a Exclusive vem com o sistema de câmeras 360 graus para manobras e 3 opções de cor para os bancos em couro: preto (já disponível anteriormente), preto com cinza ou macchiato (um marrom tipo café), disponíveis de acordo com a pintura da carroceria.

Como opcional, o Kicks Exclusive pode ser equipado com o Pack Tech. Trata-se de um sistema de assistência ao motorista que conta com uma câmera (além do radar que havia anteriormente), abrangendo novas funções como assistente de manutenção de faixa (com alerta sonoro e vibração do volante), monitor de ponto cego, farol alto automático e alerta de tráfego cruzado, além do alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência (que já existia antes). Veja abaixo o conteúdo e preços de cada versão.

Preços e equipamentos

Nissan Kicks Sense MT5 (R$ 90.390): ar-condicionado, direção elétrica, rodas aro 16" com calotas e pneus 205/60 R16, bancos de tecido, multimídia de 7" com Apple Carplay e Android Auto, 4 alto-falantes, rack de teto, lanternas em LED, controle de estabilidade com assistente de partida em rampa.

Nissan Kicks Sense CVT (R$ 98.390): Sense MT5 + câmbio automático CVT, sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré, rodas de liga aro 16", "piloto automático" com comandos no volante e luzes de condução diurna (DRL).

Nissan Kicks Advance CVT (R$ 106.390): Sense CVT + chave presencial, botão de partida, retrovisor eletrocrômico, comandos do computador de bordo no volante, painel digital com tela TFT de 7", vidros com função "um toque" em todas as janelas, retrovisores externos com indicador de direção, multimídia com tela 8", volante com revestimento sintético (couro). Opcional: bancos com revestimento sintético (couro) por R$ 2.000.

Nissan Kicks Exclusive CVT (R$ 116.390): Advance CVT + sistema de som Premium Bose com 8 alto-falantes, ar digital, controle eletrônico de chassi, câmeras 360 graus para manobras, apoio de braço frontal, faróis e neblina em LED, rodas aro 17" com desenho exclusivo, maçanetas externas cromadas, retrovisores rebatíveis eletricamente, bancos com revestimento sintético (couro).

Pack tech (opcional para a Exclusive por R$ 3.500): Faróis com ajuste de altura e intensidade automática, alerta de colisão frontal com assistente de frenagem, alerta de mudanças de faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro e monitoramento de ponto cego.

Cores metálicas e perolizadas: R$ 1.550.

Garantia e revisões: 3 anos sem limite de quilometragem, revisões a cada 10.000 km ou 12 meses (o que acontecer primeiro).