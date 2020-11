Nova Toyota Hilux 2021 é lançada no Brasil

A nova Toyota Hilux 2021, começa a ser vendida no Brasil, vinda da Argentina. - (Foto: Divulgação)

A Toyota revela os preços da nova Hilux 2021 , modelo fabricado no Complexo Industrial de Zárate, na Argentina. O modelo 2021 parte de R$ 145.390 na versão cabine dupla SR, com motor flex, podendo chegar a R$ 241.990 na versão SRX 4x4 Diesel. Já a versão cabine simples custa R$ 170.890, com motor diesel.

As versões básicas SR 4x2 (R$ 145.390), SR 4x4 (R$ 169.790) contam com motor 2.7 flex capaz de desenvolver 163 cv de potência e 25 kgfm de torque, com transmissão automática de seis velocidades. Os modelos contam com sete airbags,, controle de estabilidade, ar-condicionado digital e central multimídia com compatibilidade para Android Auto e Apple CarPlay.



Na traseira estão as lanternas em LED redesenhadas e que usam uma assinatura em forma de “3”.

Já as versões STD 4x4 (R$ 188.990), SR 4x4 (R$ 201.790), SRV 4x4 (R$ 216.990) e SRX (R$ 241.990) integram motor 2.8 Diesel de 204 cv de potência e 50,9 kgfm de torque, sendo que apenas o primeiro tem câmbio manual, de seis marchas. Para as demais, a Toyota disponibiliza câmbio automático automático, de seis marchas.

A partir da versão SRV, a Hilux 2021 surge com central multimídia com GPS nativo que também pode reproduzir TV Digital, além de câmera de ré e computador de bordo com tela TFT. A versão SRX tem bancos e volante revestidos de couro, rodas exclusivas, painel de instrumentos com novo design, maçanetas internas cromadas, porta-objetos nas portas e sob o banco traseiro, compartimento refrigerado no painel.



O interior foi renovado de forma a acompanhar a adição de novas tecnologias.

As versões básicas da Toyota Hilux 2021 (R$ 170.890 com cabine simples e R$ 164.790 no chassi ) são consideravelmente mais enxutas, contando apenas com ar-condicionado, direção hidráulica e três airbags (dois frontais e um para o joelho do motorista).

Veja as versões, equipamentos e preços da Toyota Hilux 2021:

SR 4x2 Flex AT 2021 (R$ 145.390)

Equipamentos: Ar-condicionado auto/digital, direção hidráulica, sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista), computador de bordo, modo de condução Eco e Power, controle de velocidade de cruzeiro, display áudio de 8" com rádio com MP3, câmera de ré, conectividade Android Auto e Apple CarPlay, controles de estabilidade e tração, assistente de reboque e de subida, retrovisor externo com regulagem elétrica, acendimento automático dos faróis com temporizador, rodas de liga leve 17”, faróis de neblina dianteiros de LED e luz de condução diurna e mais.

SRV 4x2 Flex AT 2021 (R$ 157.490)

Equipamentos: Os mesmo da SR 4x2 Flex, adicionando central multimídia com GPS e TV digital, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, rodas de liga leve de 18”, partida por botão, retrovisor eletrocrômico e banco do motorista com ajuste elétrico.

SRV 4x4 Flex AT 2021 (R$ 169.790)

Equipamentos: Mesma lista de itens que a SRV 4x2 Flex, ganhando somente a tração 4x4 com reduzida.

STD Power Pack 4x4 Diesel MT 2021 (R$ 188.990)

Equipamentos: Ar-condicionado manual, direção hidráulica, sete airbags, bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico), coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, medidor de economia, retrovisores externos com ajuste elétrico, display Audio com tela de 8" sensível ao toque, rádio com MP3 e conectividade Android Auto e Apple CarPlay, controles eletrônico de estabilidade e tração, assistente de reboque e de subida, acendimento automático dos faróis com temporizador, rodas de aço de 17” e luz de condução diurna.

SR 4x4 Diesel AT 2021 (R$ 201.790)

Equipamentos: Mesmos itens que a versão SR Flex 4x4.

SRV 4x4 Diesel AT 2021 (R$ 216.990)

Equipamentos: Mesma lista que a variante SRV 4x4 Flex.

SRX 4x4 Diesel AT 2021 (R$ 241.990)

Equipamentos: Adiciona sistema de som JBL com oito alto-falantes e um subwoofer, assistente pré-colisão com aviso sonoro e frenagem automática, alerta de mudança de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, e faróis e lanternas em LED.