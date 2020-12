Nova Ram 1500 Rebel tem pré-venda esgotada em 18 horas

Nova Ram 1500 Rebel - (Foto: Divulgação)

A Ram comemora o encerramento da pré-venda da Nova Ram 1500 Rebel. O lote inicial de 100 unidades começou a ser comercializado às 19h30 desta quinta-feira (10/12) e se esgotou exatamente às 13h44 de sexta (11/12), pouco mais de 18 horas depois. Para garantir o direito de ser um dos primeiros donos da picape mais potente, rápida e sofisticada do Brasil, cada cliente confirmou o pagamento de um sinal de R$ 20 mil, a serem abatidos do valor total, de R$ 419.990.

Essa primeira centena de exemplares da Ram 1500 Rebel virá com o pacote opcional Level II, que inclui: som Harman Kardon de 900 watts e 19 alto-falantes, head-up display, retrovisor interno digital, tampa traseira multifuncional (abre para baixo ou lateralmente) e acabamento escuro no emblema dianteiro, área central do para-choque e rodas.

“Sabíamos do grande interesse pela 1500 mas não imaginávamos que a pré-venda terminasse tão rápido. O que nos deixa confiantes de que fizemos as escolhas corretas para esse lançamento tão aguardado pelo mercado”, declara Breno Kamei, diretor da marca Ram para a América Latina.

Parte interna

Como não poderia deixar de ser, esses compradores que saíram na frente receberão suas picapes em primeira mão – no início de abril – e desfrutarão de um relacionamento mais próximo com a marca. De agora em diante, as 50 concessionárias da Ram no território nacional continuarão a receber pedidos, cujas entregas estão previstas para o começo de maior. Os interessados poderão encomendar a 1500 Rebel também na configuração inicial, a partir de R$ 399.990.