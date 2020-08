Nova Fiat Strada contabiliza mais de 23 mil pedidos e mira pódio entre os mais vendidos do Brasil

Nova Fiat Strada - (Foto: Divulgação/Fiat)

A força da Nova Fiat Strada continua a se refletir na confiança do consumidor pela segunda geração da picape. Com pouco mais de um mês de sua chegada ao mercado, a Fiat contabilizou mais de 23 mil pedidos e uma procura crescente pelo modelo desde seu lançamento, em 26/6. Apenas em julho, no primeiro mês completo de vendas, a demanda total do veículo chegou à incrível marca de 17 mil carros.

“Esse resultado é motivo de muito orgulho para todos na empresa”, destaca Herlander Zola, diretor do Brand Fiat e Operações Comerciais Brasil. “E em função do sucesso imediato do modelo, estamos aumentando gradativamente a capacidade produtiva do Polo Automotivo Fiat, em Betim (MG), para atender nos próximos meses os pedidos que não param de chegar”.

Para se ter uma ideia da incrível receptividade alcançada pela Nova Fiat Strada, hoje a demanda média diária é de 770 unidades. Isso significa vendas 3,5 vezes maiores comparadas a 2019, e uma procura quatro vezes superior ao previsto à época do lançamento.

Diante desse cenário promissor, a marca projeta que a picape poderá, em pouco tempo, figurar entre os veículos mais vendidos do país.

Com um posicionamento de preços que surpreendeu o mercado, uma ampla gama de versões e já consagrada em seus 22 anos de história no território “Work”, como uma ferramenta de trabalho robusta e confiável, a Nova Fiat Strada investiu agora mais fortemente no território “Play”, aspiracional e mais voltado ao lazer.

A estratégia comercial da Fiat se mostrou certeira, tanto que as versões cabine dupla, de quatro portas, cinco lugares e ainda mais versátil para a família e o lazer, estão respondendo por 50% da demanda. A topo de gama Volcano, expressão máxima do rebranding da Fiat ao combinar design, conforto e lista completa de equipamentos de série focados na segurança e tecnologia, responde por nada menos que 25% dos pedidos.

Com inovações que pautaram o mercado durante toda sua trajetória, o modelo não cansa de quebrar recordes. Com os emplacamentos de julho em 6.534 unidades, a picape chegou a 63% de participação de mercado em seu segmento, a melhor marca da história.

“A Nova Fiat Strada tem tudo para repetir outros 20 anos de liderança absoluta em sua categoria”, concluiu Zola.