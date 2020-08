Nissan inicia produção do Novo Versa para o Brasil

Confirmado para chegar ao Brasil até o fim deste ano, o totalmente renovado Nissan Versa já está sendo fabricado na fábrica da marca japonesa em Aguascalientes, no México, com as especificações para o mercado brasileiro. O sedã é produzido na fábrica de - (Foto: Divulgação/Nissan)

Confirmado para chegar ao Brasil até o fim deste ano, o totalmente renovado Nissan Versa já está sendo fabricado na fábrica da marca japonesa em Aguascalientes, no México, com as especificações para o mercado brasileiro.

O sedã é produzido na fábrica de Aguascalientes A1, mundialmente conhecida por sua alta qualidade de fabricação. Além do Novo Nissan Versa, a unidade produz o Nissan Kicks e o Nissan March.

O Novo Nissan Versa tem design totalmente renovado seguindo o conceito batizado de “Geometria Emocional” e vem repleto de equipamentos de conforto e segurança.

O modelo vai se posicionar em uma faixa superior do segmento, ampliando a presença da marca. Informações sobre versões e lista de equipamentos serão reveladas no lançamento do modelo.