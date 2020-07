Nissan do Brasil aposta na Frontier para aumentar vendas na região Centro-Oeste

"No ano passado, a Frontier teve 3,8% de participação na região Centro-Oeste" destacou o presidente da Nissan do Brasil, Marco Silva. - (Foto:Divulgação)

Formado pelos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás mais Distrito Federal, a Região Centro-Oeste concentra o agronegócio brasileiro e já é conhecida como o celeiro do Brasil e locomotiva da economia neste momento de crise econômica provocada pela pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19). De olho nesse nicho que não para de crescer, a Nissan do Brasil resolveu direcionar o foco de atuação para o Centro-Oeste, onde a montadora japonesa tem registrado uma evolução no mercado automotivo.

Em videoconferência realizada nesta quarta-feira (22/07), com a participação do presidente da Nissan do Brasil, Marco Silva, do diretor de comunicação-corporativa da montadora no País, Rogério Louro, e dos jornalistas Clayton Souza (DF), Wanderley Faria (GO), Norton Luiz Ferreira (GO), Leandro Gameiro (MS), Paulo Cruz (MS) e Enrico Feitosa (MS), foi informando que a marca japonesa tem 13 concessionárias espalhadas pelo Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.



Coletiva de imprensa com o entrevista com o presidente da Nissan no Brasil, Marco Silva, e com diretor de comunicação corporativa, Rogério Louro.

Além disso, a Nissan do Brasil vem crescendo na Região, que é considerada de grande potencial e ainda de muitas oportunidades para a empresa. No último ano fiscal 2019 (de abril de 2019 a março de 2020), as vendas da montadora cresceram 22% em relação ao ano anterior, enquanto a participação de mercado da marca foi de 3,3% neste período, 0,5 ponto percentual a mais do que em 2018.

Em 2019, tanto Kicks, quanto Frontier bateram seus recordes de vendas no Centro-Oeste, mas o principal destaque vem sendo o forte desempenho da Nissan Frontier. A atual geração da caminhonete, que é fabricada em Córdoba, na Argentina, tem registrado uma evolução constante de sua participação de mercado no Centro-Oeste desde o lançamento, em março de 2017, quando tinha 2,6% de mercado, para 4,2% no período entre abril e junho de 2020.

No ano passado, a Frontier teve 3,8% de participação na Região. “A Nissan tem um excelente produto, porém, hoje, não está bem colocada no ranking de vendas de picape no Centro-Oeste com a caminhonete da marca. Por isso, ficou claro, na videoconferência, que a montadora japonesa pretende fazer um investimento pesado para que esse produto seja o carro-chefe da Nissan na Região”, frisou o presidente da Nissan do Brasil, Marco Silva, que liderou a reunião virtual.

O presidente da Nissan do Brasil acrescenta que a marca deixou bem claro a importância do Centro-Oeste para a montadora. “Neste bate-papo virtual com o repassamos uma visão geral da empresa, falando do que aconteceu no passado e do que vai acontecer. Revelamos que o Nissan Kicks lidera as vendas da marca no Distrito Federal e em todos os Estados do Centro-Oeste, sendo que as cinco principais cidades da Região em termos de vendas gerais da empresa são Brasília (DF), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) e Anápolis (GO)”, pontuou.

Segurança

O compromisso com o cliente e a segurança também foram abordados durante a videoconferência, já que a Nissan vem monitorando constantemente a situação da pandemia da Covid-19 no Brasil e tomando ações visando preservar a saúde de seus funcionários e familiares. Por isso, manteve a sua produção interrompida por três meses e só retomou a fabricação de veículos no seu Complexo Industrial de Resende (RJ) no dia 24 de junho.

Para tanto, a fabricante japonesa implementou uma série de protocolos de saúde e segurança com base nas recomendações das autoridades sanitárias. Do ponto de vista dos consumidores, por conta do momento desafiador devido à pandemia, a Nissan lançou uma campanha inédita chamada “Compromisso Nissan”, que tem como foco oferecer toda a proteção e tranquilidade necessárias aos clientes.

Entre as principais ações está a possibilidade de o consumidor ter um Nissan 0 KM e não pagar as 12 primeiras parcelas do carro, além de ter a 1ª revisão também grátis e flexibilização dos prazos de revisão dos veículos. Para garantir a saúde de quem quer ou precisar ir a uma de suas concessionárias, desde junho, a Nissan implementou em sua rede o selo “Limpo e Seguro”.

As 13 concessionárias da Nissan na Região Centro-Oeste já receberam o selo, que é um programa de certificação, com a padronização das medidas de segurança e higiene. Entre as medidas adotadas estão o controle de temperatura, uso de máscara e luvas pelos funcionários das lojas, distanciamento das estações de atendimento e higienização dos carros e dos espaços físicos.

A Nissan, uma das maiores fabricantes de veículos do mundo, está presente no Brasil desde 2000 e opera hoje com mais de 180 concessionárias em todos os estados do País. A empresa investiu R$ 2,6 bilhões na construção de seu Complexo Industrial próprio em Resende, no Estado do Rio de Janeiro.

Essa unidade industrial foi inaugurada em abril de 2014 e tem a capacidade de produzir 200 mil carros e 200 mil motores por ano. Atualmente, a unidade industrial fabrica o Nissan March, o Nissan Versa e o Nissan Kicks, além dos motores flexfuel 1.0 12V e 1.6 16V. A Nissan tem cerca de 2.400 funcionários no Brasil.

Montadora japonesa revela data de lançamento do novo Nissan Versa no Brasil

Ainda durante a videoconferência do presidente da Nissan do Brasil, Marco Silva, e do diretor de comunicação-corporativa da montadora no País, Rogério Louro, com os jornalistas especializados em veículos nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás mais Distrito Federal, a montadora japonesa anunciou a data de lançamento da segunda geração do sedã compacto Versa no País: no último trimestre de 2020.

Na videoconferência o presidente da Nissan do Brasil, Marco Silva, revelou que entre as novidades já confirmadas para serem lançadas neste ano está o novo Versa. “O modelo começa a ser produzido em agosto no México e, no último trimestre de 2020, ou seja, entre outubro e dezembro, deve chegar ao mercado brasileiro”, informou.

A chegada do novo Nissan Versa atrasou por conta da pandemia, no entanto, isso não parou os planos da fabricante para a geração antiga. O sedã (primeira geração) deve ser batizado como V-Drive, nome que está sendo usado também em outros mercados como o mexicano, sendo que essa troca de nome acontece na linha 2021 do sedã, enquanto as concessionárias estão se preparando para iniciar as vendas.

O veículo deve ter quatro versões, uma a menos do que atualmente, na forma do V-Drive 1.0 manual, V-Drive 1.6 manual, V-Drive 1.6 Special Edition CVT e V-Drive 1.6 Plus CVT. A nova geração do Versa virá bem mais equipada, com itens como frenagem automática de emergência e painel de instrumentos digital. O V-Drive continuará com o motor 1.0 de três cilindros, de 77 cv a 6.200 rpm e 10 kgfm a 4.000 rpm.

A única opção de transmissão é a manual de 5 marchas. As demais versões usam o 1.6 de quatro cilindros, que entrega 111 cv a 5.600 rpm e 15,1 kgfm a 4.000 rpm, podendo trabalhar tanto com a caixa manual de 5 posições quanto com a automática do tipo CVT. Para reduzir os preços, a Nissan teve que mexer na lista de equipamentos.

A versão de entrada traz ar-condicionado, direção elétrica, computador de bordo, vidros elétricos nas quatro portas, volante com ajuste de altura, rodas de 15” com calotas e preparação para som com dois alto-falantes - perdeu o rádio CD Player. A versão 1.6 adiciona abertura interna do porta-malas.

A variante Special Edition acrescenta volante multifuncional e central multimídia com tela de 6,7” compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Perdeu as rodas de liga leve de 15” e os retrovisores com ajuste elétrico, que só reaparecem na versão Plus topo de linha, que traz também bancos de couro, iluminação no porta-malas e maçanetas na cor da carroceria.