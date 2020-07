Nissan chega às residências do Brasil com sua loja no Mercado Livre

Loja da Nissan no Mercado Livre - (Foto: Divulgação)

A Nissan amplia seu processo de digitalização no Brasil e se aproxima ainda mais de seus clientes ao lançar, neste mês de julho, sua loja oficial no Mercado Livre, uma das mais importantes empresas de comércio eletrônico da América Latina.

A fabricante japonesa empreendeu esta iniciativa para ter a presença "on e offline" robusta de seus produtos no país, oferecendo uma experiência complementar de compra digital de maneira simples e conveniente, gerando uma nova jornada para o cliente.

"A parceria com Mercado Livre fortalece nosso compromisso de nos mantermos próximos aos clientes e amplia a nossa oferta de produtos a mais pessoas no Brasil. Através desta plataforma digital, a Nissan demonstra que a inovação não se aplica somente aos seus veículos, mas também à maneira em que se comunica e se relaciona com os consumidores", comenta Marco Pacheco, diretor de Marketing da Nissan do Brasil.

Toda a linha de produtos da Nissan disponível aos consumidores brasileiros

Os usuários que navegarem pela página oficial da Nissan do Brasil no Mercado Livre (https://loja.mercadolivre.com.br/nissan) terão acesso a um ambiente customizado com toda a gama de produtos 0 Km da marca, como a picape Nissan Frontier e o Nissan Kicks, crossover mais vendido pela marca no Brasil e na América Latina, entre outros.

Na plataforma, os interessados poderão conferir todas as ofertas nacionais da marca, como a possiblidade de adquirir um modelo 0 Km tendo as 12 primeiras parcelas pagas pela Nissan e a primeira revisão grátis, condição especial do "Compromisso Nissan", que busca ajudar os brasileiros a seguirem em frente neste momento de pandemia da COVID-19.

"Em um cenário bastante desafiador, o Mercado Livre, que observou um crescimento de 5 milhões de novos e recuperados compradores na América Latina, apenas no período de 24/02 a 03/05, oferece uma audiência bastante qualificada: 25% dos visitantes da plataforma estão em busca de comprar ou vender um veículo. Além disso, somente o universo de autos do marketplace, responsável pelas categorias de Veículos e Autopeças, registra cerca de 19 milhões de usuários brasileiros com mentalidade de compra todos os meses", ressalta Luis Paulo dos Santos, Diretor de Veículos, Imóveis e Serviços do Mercado Livre.

Com esta parceria com o Mercado Livre, a Nissan busca ampliar a gama de ferramentas tecnológicas disponíveis a seus clientes levando em conta as novas formas de consumo digital, visando oferecer uma experiência de compra mais próxima e "on demand". A fabricante japonesa é uma das únicas a ter um chatbot para atendimento automatizado imediato, o Nissan Bot, além do atendimento via redes sociais, Whatsapp e site. E sempre que um consumidor solicita atendimento humano por algum desses canais entra em campo o time do Nissan Customer Innovation Hub, uma consultoria digital da marca treinada para atender o cliente de maneira ágil e precisa.

Esta também é mais uma ação da fabricante japonesa para oferecer suporte remoto e atender as necessidades de todos os clientes de maneira segura e confiável neste período de isolamento social.

Jornada de compra na plataforma Mercado Livre:

Na loja oficial da Nissan do Brasil no Mercado Livre, o consumidor terá acesso à:

Toda gama de veículos OKM da Nissan;

Acesso as ofertas nacionais da marca;

Informações sobre o veículo, com fotos, ficha técnica e descrição do produto;

Esclarecimento de dúvidas sobre o modelo/oferta por meio da ferramenta "Perguntar";

Confirmação do interesse no veículo com preenchimento de formulário;

Reserva do veículo;

Após ser contatado pela consultoria digital da Nissan, o cliente é redirecionado ao revendedor de sua escolha.

Sobre o Mercado Livre

Fundado em 1999, o Mercado Livre é a companhia líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina e oferece soluções para que pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos e serviços por meio da internet. Para oferecer a melhor experiência a compradores e vendedores, a empresa conta com as seguintes áreas de negócios: o Marketplace mercadolivre.com, a fintech Mercado Pago, Mercado Envios, Mercado Livre Classificados, Mercado Livre Publicidade e Mercado Shops. O mercadolivre.com é o maior e mais completo marketplace da América Latina, com 43 milhões de usuários ativos e mais de 11 milhões de vendedores, incluindo grandes marcas. A cada segundo, 13 vendas são realizadas na plataforma. Ao todo, são quase 270 milhões de ofertas em tempo real, distribuídas em aproximadamente 1.500 categorias e subcategorias de produtos. Vencedor em 2019, pelo terceiro ano consecutivo, do "Prêmio Top of Mind DataFolha", categoria Site de Compras, o Mercado Livre no Brasil é líder em tráfego entre os sites de varejo com cerca de 45 milhões de visitantes únicos/mês, segundo a Similar Web (dados de abr/20), ferramenta referência para o mercado de tecnologia e inovação.