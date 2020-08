Nissan Argentina vai investir US$ 130 milhões na linha de produção da Frontier

Como parte de um processo de expansão da marca na região e no país, a Nissan Argentina anunciou um novo investimento de US$ 130 milhões com o objetivo de incrementar ainda mais a linha da picape produzida atualmente - (Foto: Divulgação/Nissan)

Como parte de um processo de expansão da marca na região e no país, a Nissan Argentina anunciou um novo investimento de US$ 130 milhões com o objetivo de incrementar ainda mais a linha da picape produzida atualmente no Complexo Industrial de Santa Isabel, na província de Córdoba.

Hoje, o Chairman da Nissan América Latina, Guy Rodriguez, compartilhou com o Presidente da Argentina, Alberto Fernandez, o compromisso da marca japonesa com a expansão industrial no país, assim como o desenvolvimento e a incorporação de novos fornecedores locais.

Este novo investimento se soma aos US$ 600 milhões previamente anunciados pela Nissan em 2015 para iniciar o projeto industrial da marca no país, que culminou com o início da produção da picape Nissan Frontier em 31 de julho de 2018, para abastecer o mercado argentino e para exportar ao mercado brasileiro.

Guy Rodriguez, Chairman da Nissan América Latina, confirmou que “há dois anos iniciamos a produção da Nissan Frontier na Argentina como parte do nosso projeto ambicioso de crescimento no país e em toda a região. Apesar dos desafios que todo o setor está enfrentando, a Nissan continua apostando fortemente na Argentina e renova seu compromisso com o país. Este novo investimento contribuirá para o fortalecimento de nossa base de fornecedores locais e a expansão de nossos mercados de exportação no futuro”.

Com este novo investimento, a Nissan espera aumentar o índice de nacionalização de suas picapes, além de equipá-las com as mais altas tecnologias disponíveis e de acordo com as normas de emissões, para continuar oferecendo aos seus clientes produtos com os mais elevados níveis de qualidade, segurança e conforto.

Os resultados dos investimentos na linha de produção também contribuem para fortalecer o plano de crescimento da picape no mercado brasileiro. As vendas da atual geração estão em forte evolução no país, tendo atingido a sua melhor participação de mercado no ano fiscal acumulado até julho de 2020, com 8,2%. Em junho, a participação de mercado chegou a 10,1% no segmento de picapes médias no Brasil.

Fabricada em Córdoba em parceria com a Renault Argentina, a Nissan Frontier é uma combinação de mais de 80 anos de experiência da Nissan na produção de veículos comerciais leves em todo o mundo e de anos de pesquisa a respeito das condições de rodagem específicas da América Latina.