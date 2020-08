Nissan abre loja virtual e começa a vender V-Drive 1.0 só via internet

Montadora lança sua plataforma de e-commerce que unifica todo o processo de compra digital, mas oferece só um modelo por enquanto - (Foto: Arquivo)

A Nissan abriu na segunda-feira, 17, sua primeira loja para venda 100% digital, da escolha do produto, passando pelo financiamento, até o pagamento. Inicialmente, apenas um carro da marca será vendido exclusivamente por esse canal: a versão 1.0 do Versa V-Drive – modelo assim renomeado que corresponde à geração produzida atualmente em Resende (RJ), diferente do novo Versa, maior, que será lançado no Brasil a partir de outubro próximo, importado do México.

Cada concessionária da marca terá apenas um exemplar do V-Drive 1.0 para test drives, o processo de compra inteiro terá de ser feito na Loja Virtual Nissan, não haverá exposição ou venda nas lojas físicas – a versão 1.6 do V-Drive, a mais vendida, continuará a ser comercializada pelos canais tradicionais. Tiago Castro, diretor sênior de marketing e vendas da Nissan do Brasil, explica que este é o primeiro passo de um processo ainda inédito no País e para a empresa no mundo todo. A ideia é começar a testar a efetividade do canal com um produto para aprimorar a ferramenta e ao longo do tempo, sem prazo pré-definido, começar a vender mais modelos pela internet.

“Estamos lançando a primeira loja virtual para compra de carros no País e a primeira da Nissan no mundo. Mas não se trata de um oportunismo por causa da pandemia. O projeto [de digitalização das vendas] já existia e vinha sendo implementado ao longo dos últimos anos”, afirma Tiago Castro.

É fato que o cenário redesenhado pela pandemia de coronavírus apressou o uso de plataformas digitais para venda de veículos, especialmente no momento em que as concessionárias foram obrigadas a fechar as portas ao público durante a quarentena, entre o fim de março e começo de junho. Segundo números da própria Nissan, entre abril e julho o fluxo de pessoas na rede caiu 80% na comparação com os mesmos meses de 2019, ao mesmo tempo em que o tráfego de visitantes no site da marca cresceu 20%.

“O fluxo de pessoas nas lojas teve queda acentuada no período mais agudo da quarentena, mas as vendas não caíram na mesma proporção. Percebemos que o número de visitantes no site cresceu e o tempo de permanência também. Isso comprova um novo comportamento do consumidor, os hábitos de compras digitais estão aumentando mais rápido e nós temos de estar preparados. A loja virtual nos dá mais agilidade para atender essa demanda dos clientes”, avalia Castro.

Compra pela internet

A Nissan garante que até agora nenhum concorrente oferece a possibilidade de efetuar todas as etapas da compra de um carro por meio 100% digital, como acontece com a loja virtual inaugurada esta semana. Castro explica que até agora a venda on-line se limitava ao processo de obter informações sobre o veículo, configurar o modelo desejado, preencher um cadastro e escolher a concessionária para negociar os passos seguintes. A escolha da forma de pagamento (à vista ou financiado), a conclusão da compra e emissão do pedido seguiam sendo feitos no ambiente off-line de uma concessionária.

“O que propomos foi ampliar essa experiência e deixar o cliente fazer a compra toda do sofá de casa. Na loja virtual ele escolhe e configura o produto e vai além, contrata o financiamento, emite o boleto de pagamento, conclui a compra, recebe a nota fiscal no seu e-mail e só vai à concessionária para retirar o veículo”, diz o diretor de marketing. Na loja virtual é possível simular e aprovar diversos planos de financiamento diretamente pelo Itaú, mas se quiser o cliente pode optar pelo pagamento à vista, emitir o boleto, e depois negociar o financiamento com o banco de sua escolha.

Segundo Castro, todo o projeto foi desenhado em conjunto com os concessionários, que contribuíram com ideias e não demonstraram resistência. “Temos uma relação saudável com a rede e eles entendem que existe essa demanda no mercado. Essa solução traz vantagem para o cliente e para o concessionário também”, destaca. O executivo acrescenta que a tendência de crescimento de vendas por canais digitais deverá continuar mesmo no pós-pandemia. “É uma ferramenta que será cada vez mais usada, porque o consumidor gosta dessa comodidade quando a experimenta”, avalia.

A Nissan não divulga nenhuma projeção de quanto pretende vender pela Loja Virtual, mas como o V-Drive 1.0 será vendido exclusivamente por esse canal, pelo nível de vendas atual do modelo esse volume não deve ser inferior a 300 unidades/mês.

A fabricante preparou uma promoção especial de lançamento da Loja Virtual. Os 100 primeiros compradores do V-Drive 1.0 (vendido no canal por R$ 57.990 sem opcionais) vão ganhar o Pacote Plus Nissan Protect, que inclui as três primeiras revisões gratuitas e um ano adicional (quatro anos) de Nissan Way Assistance (serviço de assistência e guincho), R$ 200 de combustível, 120 dias de carência para realizar o pagamento da 1ª parcela do financiamento, tag de pagamento remoto Sem Parar ativado com assinatura do Plano “Na Cidade” com 15 meses de mensalidade grátis.