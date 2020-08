MINI oferece condições exclusivas como taxa 0%, bônus e manutenção grátis válidas até o final de setembro

MINI Cooper - (Foto: Reprodução/MINI)

A MINI anuncia condições comerciais exclusivas, válidas até o final do mês de setembro, em toda a rede de concessionárias autorizadas da marca no País. A fabricante inglesa oferece, aos clientes e fãs, três opções imperdíveis para a aquisição de veículos zero quilômetro nas versões MINI Cooper S 3 Portas, MINI Cooper Countryman Top e MINI Cooper S Countryman ALL4.

Opção 1 - Taxa 0% com 60% de entrada e saldo em até 24 meses;

Opção 2 - Bônus de valorização de seminovo de qualquer marca de R$ 10 mil;

Opção 3 – Três anos de manutenção gratuita pelo programa MINI Service Inclusive (MSI).

O MINI Cooper S 3 portas é equipado com motor 2.0 litros TwinPower Turbo, 4 cilindros, com 192 cavalos de potência e 280 Nm de toque e é comercializado por R$ 204.990; o MINI Cooper Countryman Top é equipado com propulsor três cilindros, de 1.499 cm³ e 136 cavalos de potência e 220Nm de torque e é comercializado por R$ 187.990; já o MINI Cooper S Countryman ALL4 é equipado com um propulsor quatro cilindros, de 1.998 cm³ e 192cv e 280Nm, e é comercializado por R$ 219.990.

Sobre o Plano de Manutenção MINI Service Inclusive (MSI)

Diferentemente dos planos de revisão convencionais, o Plano de Manutenção MINI Service Inclusive (MSI) é baseado na tecnologia Condition Based Service (CBS), um sistema de manutenção inteligente e exclusivo que monitora constantemente o estado dos componentes e lubrificantes dos veículos MINI e informa o proprietário, por meio de alertas no painel do carro, sobre as manutenções necessárias, com antecedência de quatro semanas. Ou seja, as manutenções dos veículos MINI são realizadas apenas quando há desgaste real de seus componentes, gerando menos custos e mais conforto e tranquilidade para o cliente.