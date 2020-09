Mercedes-Benz inicia a pré-venda do GLB no Brasil e estreia uma nova categoria de produto

SUV versátil une espaço interno com um volume impressionante e se adapta às diferentes necessidades do dia a dia - (Foto:Divulgação)

A Mercedes-Benz inicia a pré-venda do GLB no Brasil, estreando uma nova categoria de produto no país. Disponível na versão Launch Edition, com motorização 200, de 163 cv, o lançamento traz muita versatilidade ao oferecer uma terceira fila de dois bancos individuais, além de ser sinônimo de conectividade e tecnologia.

Ideal para toda a família e para os momentos de lazer e liberdade, o SUV mais versátil da Mercedes-Benz oferece a solução perfeita para cada situação do cotidiano. Com sete assentos e um amplo espaço interno, o modelo traz ainda mais conforto aos ocupantes do veículo. O novo produto conta com motor de quatro cilindros, que contém a tecnologia de desativação de 2 cilindros dependendo da necessidade e contribui significativamente para a economia de combustível, além do sistema multimídia intuitivo MBUX e os mais recentes sistemas de assistência à condução com apoio ao condutor.

A versão com motorização 200 oferece toda tecnologia mais atual do portfólio Mercedes-Benz, como duas telas digitais de 10’’, acionadas pelo comando de voz “Hey Mercedes”, carregador wireless e assistentes semiautônomos de distância, direção, ponto cego, desembarque, mudança e manutenção de faixa.

Os elementos de design robusto e revestimento sofisticado do GLB proporcionam um visual moderno, aliado às rodas AMG de 19’’ e teto solar elétrico panorâmico, que trazem mais jovialidade ao modelo. Além disso, o veículo possui uma fileira de assento ajustável de forma flexível, oferecendo maior espaço e capacidade de carga para os clientes.

O Mercedes-Benz GLB 200 Launch Edition já está disponível para pré-venda na rede de concessionários da marca pelo preço sugerido de R$ 299.900,00, com chegada prevista em outubro desse ano para o mercado brasileiro.