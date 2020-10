Mercedes-Benz GLB chega ao mercado brasileiro com versatilidade e funcionalidade

Mercedes-Benz GLB - (Foto: Divulgação)

Versátil e flexível, o mais novo SUV da Mercedes-Benz chega ao Brasil proporcionando um desempenho eficaz para diversas ocasiões. Produzido na fábrica de Aguascalientes, no México, o GLB 200 Launch Edition é o veículo ideal para explorar um mundo de possibilidades, tanto no dia a dia da cidade quanto na estrada.

O GLB foi criado para comportar um grande número pessoas em um veículo e, para isso, o modelo oferece sete confortáveis lugares e sua longa distância entre eixos, que garante um espaço generoso. Além disso, o novo SUV permite a alteração da configuração interna, possibilitando, quando não estiver com os sete ocupantes, ampliar sua capacidade de carga com o rebatimento total ou parcial dos assentos da segunda e terceira fileira.

“O GLB 200 Launch Edition oferece toda tecnologia mais atual do portfólio da Mercedes-Benz. Atualmente, um em cada três modelos de automóveis da marca é um SUV. A demanda por esse tipo de veículo tem sido notável em todo o mundo e, no Brasil, não é diferente. Esse automóvel é um dos veículos mais importantes do ano para a nossa marca, desenvolvido para superar todas as expectativas dentro desse segmento”, afirma Holger Marquardt, CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil e MBC América Latina & Caribe.

O design interior do GLB foi criado com atenção aos detalhes – o que é uma tradição da marca. O resultado é uma perfeita combinação entre conforto e utilidade para diversos estilos de vida. O modelo conta com um primoroso acabamento nos detalhes, criando uma atmosfera aconchegante que convida os ocupantes do automóvel à descoberta das possibilidades criadas pelo veículo.

Para que o GLB ofereça o máximo de conforto no espaço urbano, o novo SUV traz soluções inteligentes para o dia a dia na cidade. A suspensão, além de robusta, é confortável e garante um alto nível de estabilidade. Além disso, a direção com assistência elétrica é leve nas manobras e precisa quando necessário. E a combinação motor-transmissão prima tanto pela rápida resposta aos comandos do motorista quanto pela eficiência no consumo.

Os sistemas de segurança e de assistência à condução são de última geração, associando-se às qualidades de construção e materiais que posicionam os veículos da Mercedes-Benz entre os mais seguros do mundo.

O SUV ideal para todas as ocasiões

Com poderosas proporções, firmeza nas curvas e design robusto, o novo GLB é um SUV versátil e um espaçoso veículo para a família: é o primeiro Mercedes-Benz neste segmento disponível com sete lugares. Os dois assentos na terceira fila podem ser usados por pessoas com até 1,68 metro de altura. O novo membro da família conta ainda com um eficiente motor de quatro cilindros, com sistema de desativação de cilindros quando necessário, visando melhor consumo de combustível, e sistemas de assistência à direção com apoio cooperativo ao motorista.

GBL

Com um entre eixos de 2.829 milímetros, o GLB oferece um espaço generoso. A altura para cabeça na primeira fila de assentos é de 1.069 milímetros, a melhor neste segmento. Além disso, o espaço para as pernas na configuração para cinco pessoas é especialmente confortável.

A capacidade do porta-malas, variando entre 130 e 1.680 litros, é equivalente à de uma station-wagon. A inclinação dos encostos é ajustável em vários estágios, o que permite que o compartimento de bagagem possa ser aumentado, para uso mais versátil.

Pronto para o embarque: sete lugares

O GLB oferece uma terceira fila de assentos, com dois bancos adicionais, que proporcionam um espaço confortável e amplo equipamento de segurança, com apoios de cabeça retráteis, cintos de segurança com tensores e sete airbags, incluindo o airbag de joelho para o condutor. Além disso, o modelo conta com ancoragem ISOFIX para assentos infantis compatíveis, que permitem fixar até quatro cadeirinhas na parte traseira.

Bancos confortáveis

Detalhes de conforto na terceira fileira incluem dois porta-copos entre os bancos, assim como dois porta-objetos com interior emborrachado à esquerda e à direita da forração do compartimento de bagagem. Os bancos podem ser rebatidos de forma a ficarem nivelados com o assoalho do porta-malas, para ampliar a capacidade de bagagem. Além disso, a segunda fila, pode ser rebatida total ou parcialmente, na proporção 40:20:40.

Design externo robusto e marcante

As poderosas proporções do GLB dão força ao design e as superfícies da carroceria valorizadas, os vincos reduzidos e os encaixes precisos são os maiores destaques. A seção dianteira verticalizada apresenta ainda suas lanternas marcantes, assim como os balanços curtos à frente e na traseira.

As portas do veículo se sobrepõem às soleiras, melhorando a facilidade de acesso e mantendo a entrada livre de sujeira, além de aumentar a proteção em caso de impactos laterais. Molduras protetoras pretas em toda a volta do GLB dividem visualmente as proporções e ressaltam a personalidade do veículo, da mesma forma que as proteções inferiores na frente e na traseira.

Detalhes em alumínio: o design interior

Parte interna

A concepção moderna e funcional do interior do Mercedes-Benz GLB faz com que o automóvel mantenha uma conexão com o espírito off-road. O painel de instrumentos consiste em uma única peça, que tem recortes óticos nas áreas do motorista e do passageiro da frente. O condutor fica em frente a um cockpit formado por uma tela panorâmica, com controles e display executados por meio do MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Um novo item é o elemento tubular característico com aparência de alumínio que arremata a parte inferior do painel de instrumentos e abriga as três saídas de ar centrais redondas. Elas criam uma impressão de robustez, força e um certo ar de diversão ao apoio do painel. Abaixo das saídas de ar fica o painel de controle do ar-condicionado de duas zonas, nas quais as teclas dão a impressão de terem sido usinadas a partir de um cilindro de alumínio sólido.

A personalidade do interior também se manifesta no console central. Elementos tubulares parecendo usinados dão uma aparência de solidez ao design dos componentes e controles. Nas portas, o espírito SUV é ressaltado pela alça horizontal, uma peça robusta incrustrada na estrutura do painel da porta, que lembra um tubo de alumínio usinado.

Faróis de neblina em LED

Detalhe da dianteira

O GLB conta com faróis de LED e faróis de neblina. Eles distribuem a luz com maior amplitude que os faróis principais, iluminando melhor as áreas periféricas. Sua posição baixa no para-choques dianteiro reduz o risco de provocar ofuscamento.

Destaques tecnológicos do atual portfólio da Mercedes-Benz no GLB

Os sistemas de assistências trazem a última geração dessa tecnologia para o GLB: Assistente de distância DISTRONIC, Assistente de frenagem, Assistente de manutenção e mudança de faixa, Assistente de ponto cego, Assistente de direção e o Assistente Ativo de Estacionamento com sensores PARKTRONIC.

Com uma suspensão conforto, o GLB tem na frente torres de suspensão McPherson e, na traseira, um eixo multilink com molas de compressão com isolamento acústico e vibracional.

O modelo também apresenta o sistema de informação e entretenimento MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Entre as principais vantagens da tecnologia, vale destacar o poderoso computador, telas e gráficos brilhantes, mostradores individualizáveis e controle vocal que pode ser ativado com a chamada "Ei, Mercedes".

Motor eficiente e econômico

O motor a gasolina com quatro cilindros do novo GLB foi completamente atualizado para o lançamento da série de modelos compactos. Em comparação com a geração anterior, ele se caracteriza pela potência significativamente maior (163 cv), eficiência elevada e menores emissões.

Compacto e leve, o motor que equipa o GLB 200 Launch Edition recebe a designação M 282 e tem 1,33 litros de cilindrada. O novo motor traz a tecnologia de desativação de dois cilindros, dependendo da necessidade, ocorrendo de forma automática, por exemplo, quando o condutor pressiona mais o acelerador, ou ao chegar a um trecho de subida, o motor reage imediatamente, trabalhando com os quatro cilindros. Isso traz uma economia de combustível significante.

Otimizando a eficiência e agilidade do motor, o GLB conta com a transmissão 7G-DCT de dupla embreagem, com sete velocidades. Ela se caracteriza pela rapidez nas trocas de marchas na aceleração e pode ser utilizada por meio dos shift paddles posicionados junto ao volante nos modos: Eco, Comfort, Sport e Individual, que permite configurar os vários parâmetros de acordo com a necessidade do condutor.

A transmissão conta com duas bombas de óleo, uma mecânica e outra elétrica. Esta última é acionada quando o motor é desligado através da função Start/Stop, mantendo a pressão hidráulica para um acionamento imediato quando o motor for religado, permitindo uma arrancada imediata.

O Mercedes-Benz GLB 200 Launch Edition já está disponível em todos os concessionários da marca no mercado brasileiro pelo preço público sugerido de R$ 299.900,00.